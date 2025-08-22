„Nyugodj békében, Bogi!" – a nagykállói középiskola diákja halt meg a csütörtöki balesetben

Késő este az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy kilenc embert a mentő kórházba szállítottak és hogy két fiatal hunyt el a tragikus balesetben. A 21 éves lány és a 19 éves fiú utasként ültek a gépkocsiban.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium közösségi oldalán búcsúzott el Boglárkától, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nemlehetett megmenteni.

„Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy D. Boglárka diákunk tegnap súlyos közúti baleset következtében elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, hozzátartozóknak és barátoknak. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében!„

– olvasható a bejegyzésben, ami alatt pedig több százan fejezték ki együttérzésüket. Mindenki megrendülten búcsúzik a fiatal lánytól.