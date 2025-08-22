augusztus 22., péntek

Halálos baleset

2 órája

„Nyugodj békében, Bogi!" – a nagykállói középiskola diákja halt meg a csütörtöki balesetben

A Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegszerencsétlenségben két fiatal vesztetett életét. A halálos baleset egyik áldozata a nagykállói Budai középiskola diákja volt.

Munkatársunktól
Fotó: Sipeki Péter

Két fiatal vesztette életét abban a halálos balesetben, amely csütörtökön délután történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között a 471-es főúton.

halálos baleset, tragédia, halálos tömegszerencsétlenség, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Nagykálló, Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium44
 A VW személyautó és egy Ford kisbusz frontálisan ütközött, két fiatal vesztette életét a halálos balesetben
Fotó: Sipeki Péter

Halálos balesetben hunyt el Boglárka, a nagykállói Budai diákja

Mint ahogy arról portálunkon helyszíni riportban is beszámoltunk, egy VW személyautó megcsúszott az vizes útburkolaton, kisodródott és a jobb oldalába csapódott egy szemből érkező Ford Tranzit kisbusz. További részleteket a halálos tömegszerencsétlenségről ebben a cikkünkben olvashat:

Késő este az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy kilenc embert a mentő kórházba szállítottak és hogy két fiatal hunyt el a tragikus balesetben. A 21 éves lány és a 19 éves fiú utasként ültek a gépkocsiban.

A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium közösségi oldalán búcsúzott el Boglárkától, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nemlehetett megmenteni.

„Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy D. Boglárka diákunk tegnap súlyos közúti baleset következtében elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, hozzátartozóknak és barátoknak. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében!„

– olvasható a bejegyzésben, ami alatt pedig több százan fejezték ki együttérzésüket. Mindenki megrendülten búcsúzik a fiatal lánytól. 

Helyszíni fotók a szabolcsi halálos balesetről

Fotók: Sipeki Péter

Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

 

