„Nyugodj békében, Bogi!" – a nagykállói középiskola diákja halt meg a csütörtöki balesetben
A Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegszerencsétlenségben két fiatal vesztetett életét. A halálos baleset egyik áldozata a nagykállói Budai középiskola diákja volt.
A Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos balesetben két fiatal vesztette életét, egyikük nagykállói diák volt
Fotó: Sipeki Péter
Két fiatal vesztette életét abban a halálos balesetben, amely csütörtökön délután történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között a 471-es főúton.
Halálos balesetben hunyt el Boglárka, a nagykállói Budai diákja
Mint ahogy arról portálunkon helyszíni riportban is beszámoltunk, egy VW személyautó megcsúszott az vizes útburkolaton, kisodródott és a jobb oldalába csapódott egy szemből érkező Ford Tranzit kisbusz. További részleteket a halálos tömegszerencsétlenségről ebben a cikkünkben olvashat:
Fiatalok haltak meg a karambolban - Döbbenetes látvány a szabolcsi baleset helyszínén (fotók, videó)
Késő este az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy kilenc embert a mentő kórházba szállítottak és hogy két fiatal hunyt el a tragikus balesetben. A 21 éves lány és a 19 éves fiú utasként ültek a gépkocsiban.
A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium közösségi oldalán búcsúzott el Boglárkától, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nemlehetett megmenteni.
„Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy D. Boglárka diákunk tegnap súlyos közúti baleset következtében elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, hozzátartozóknak és barátoknak. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében!„
– olvasható a bejegyzésben, ami alatt pedig több százan fejezték ki együttérzésüket. Mindenki megrendülten búcsúzik a fiatal lánytól.
