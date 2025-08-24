58 perce
Négy halott és sok-sok sérült – talán soha nem volt még ilyen tragikus hetünk Szabolcsban
Fekete betűkkel írták ez a hetet a sors könyvében. Halálos balesetek, ütközések, súlyos sérültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei utakon – reméljük, a hét végével a tragikus széria is megszakad.
Egy szomorú, tragédiáktól terhelt hét vége felé közeledünk. Nem túlzunk, ha azt írjuk, egymást érték a balesetek a megyében, és felidézni sem tudjuk – nem is szívesen tennénk –, mikor haltak meg utoljára ennyien az utakon néhány nap alatt. A hét mélypontja a csütörtök volt, aznap három halálos balesetről kellett beszámolnunk, péntek éjjel pedig újabb végzetes ütközésről tájékoztattuk olvasóinkat.
Halálos balesetek a szabolcsi utakon
A felismerhetetlenségig összeroncsolódott az az autó, amelyik augusztus 21-én, csütörtökön délután egy munkásbrigádot szállító kisbuszba csapódott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kocsiban hárman utaztak, ketten – egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány – a helyszínen életüket vesztették, a jármű vezetőjét a mentők kórházba szállították. A kisbuszban kilencen ültek, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. Két balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. Helyszíni riportunkat itt olvashatják:
Fiatalok haltak meg a karambolban - Döbbenetes látvány a szabolcsi baleset helyszínén (fotók, videó)
Még aznap este újabb, tragédiával végződő karambolhoz vonultak ki a rendőrök, a mentők és a tűzoltók: összeütközött, majd árokba sodródott két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében. Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt, egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni.
Fekete csütörtök - Újabb halálos baleset történt Szabolcs vármegyében
A tragikus széria sajnos pénteken sem szakadt meg, a 4-es számú főúton, Nyírtassnál újabb szörnyűség történt: éjjel két autó ütközött össze, minek következtékben hatan súlyos sérüléseket szenvedtek, egy fiatal nő életét pedig már nem lehetett megmenteni.
FRISSÍTVE! Tragédia Nyírtassnál: halálos áldozata is van az éjjel történt balesetnek
Rengeteg baleset történt, sokan megsérültek
Nagyon sok sérüléssel, anyagi kárral járó baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Bereg útjain. Hétfőn óriási erővel ütközött össze két autó Nyíregyházán, a Kosbor és a Mérleg utca kereszteződésében. Három nőt a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, a helyszín környékén hosszú órákra megbénult a forgalom.
Óriási erővel ment egymásnak két autó Nyíregyházán a Kosbor utcán, mutatjuk a képeket (fotók, videó)
Az oldalára borult egy személygépkocsi csütörtökön Buj és Tiszabercel között. Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, információnk szerint a balesetben öten sérültek meg, őket könnyebb sérülésekkel szállították a mentők kórházba.
Öten sérültek meg a balesetben Bujnál – oldalára borult egy személyautó
Erre nincsenek szavak: kilencen haltak meg halálos tömegszerencsétlenségben Szabolcs útjain
Két autó ütközött a 41-esen – mentő érkezett a helyszínre (fotók)