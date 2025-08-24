augusztus 24., vasárnap

Tragédia az utakon

58 perce

Négy halott és sok-sok sérült – talán soha nem volt még ilyen tragikus hetünk Szabolcsban

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#baleset#halálos baleset

Fekete betűkkel írták ez a hetet a sors könyvében. Halálos balesetek, ütközések, súlyos sérültek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei utakon – reméljük, a hét végével a tragikus széria is megszakad.

Munkatársunktól

Egy szomorú, tragédiáktól terhelt hét vége felé közeledünk. Nem túlzunk, ha azt írjuk, egymást érték a balesetek a megyében, és felidézni sem tudjuk – nem is szívesen tennénk –, mikor haltak meg utoljára ennyien az utakon néhány nap alatt. A hét mélypontja a csütörtök volt, aznap három halálos balesetről kellett beszámolnunk, péntek éjjel pedig újabb végzetes ütközésről tájékoztattuk olvasóinkat.

Halálos balesetek, sérüléssel és anyagi kárral járó ütközések követték egymást Szabolcs-Szatmár-Beregben egész héten.
Halálos baleset Nyírmihálydi és Nyírgelse között: két fiatal meghalt, sokan megsérültek az ütközésben
Fotó: Sipeki Péter

Halálos balesetek a szabolcsi utakon

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott az az autó, amelyik augusztus 21-én, csütörtökön délután egy munkásbrigádot szállító kisbuszba csapódott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kocsiban hárman utaztak, ketten – egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány – a helyszínen életüket vesztették, a jármű vezetőjét a mentők kórházba szállították. A kisbuszban kilencen ültek, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. Két balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. Helyszíni riportunkat itt olvashatják:

Még aznap este újabb, tragédiával végződő karambolhoz vonultak ki a rendőrök, a mentők és a tűzoltók: összeütközött, majd árokba sodródott két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében. Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt, egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni.

A tragikus széria sajnos pénteken sem szakadt meg, a 4-es számú főúton, Nyírtassnál újabb szörnyűség történt: éjjel két autó ütközött össze, minek következtékben hatan súlyos sérüléseket szenvedtek, egy fiatal nő életét pedig már nem lehetett megmenteni.

Halálos balesetek, sérüléssel és anyagi kárral járó ütközések követték egymást Szabolcs-Szatmár-Beregben egész héten.
Hárman sérültek meg a hétfői, Kosbor utcai balesetben Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

Rengeteg baleset történt, sokan megsérültek

Nagyon sok sérüléssel, anyagi kárral járó baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Bereg útjain. Hétfőn óriási erővel ütközött össze két autó Nyíregyházán, a Kosbor és a Mérleg utca kereszteződésében. Három nőt a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, a helyszín környékén hosszú órákra megbénult a forgalom.

Az oldalára borult egy személygépkocsi csütörtökön Buj és Tiszabercel között. Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, információnk szerint a balesetben öten sérültek meg, őket könnyebb sérülésekkel szállították a mentők kórházba.

 

 

