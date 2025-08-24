Négy halott és sok-sok sérült – talán soha nem volt még ilyen tragikus hetünk Szabolcsban

Egy szomorú, tragédiáktól terhelt hét vége felé közeledünk. Nem túlzunk, ha azt írjuk, egymást érték a balesetek a megyében, és felidézni sem tudjuk – nem is szívesen tennénk –, mikor haltak meg utoljára ennyien az utakon néhány nap alatt. A hét mélypontja a csütörtök volt, aznap három halálos balesetről kellett beszámolnunk, péntek éjjel pedig újabb végzetes ütközésről tájékoztattuk olvasóinkat.

Halálos baleset Nyírmihálydi és Nyírgelse között: két fiatal meghalt, sokan megsérültek az ütközésben

Fotó: Sipeki Péter

Halálos balesetek a szabolcsi utakon

A felismerhetetlenségig összeroncsolódott az az autó, amelyik augusztus 21-én, csütörtökön délután egy munkásbrigádot szállító kisbuszba csapódott a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kocsiban hárman utaztak, ketten – egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány – a helyszínen életüket vesztették, a jármű vezetőjét a mentők kórházba szállították. A kisbuszban kilencen ültek, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. Két balesethez mentőhelikoptert is riasztottak. Helyszíni riportunkat itt olvashatják: