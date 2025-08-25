1 órája
Nyomják neki, csak egy dolgot felejtenek el – megdöbbentő, mire mutattak rá a szabolcsi halálos balesetek után
A virtuális térben felnőtt fiatalokat a sebesség vezérli akkor is, amikor autót vezetnek. A figyelmetlenség és döntésképtelenség súlyos tényező a halálos közlekedési balesetek bekövetkezésében.
A nyírglesei halálos tömegszerencsétlenségben is fiatal felnőtt ült a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autó kormánya mögött
Fotó: Sipeki Péter
– Nagyon pesszimista vagyok. Felnőtt az Y, Z generáció, és ők az életükben kevés olyan kihívással találkoztak, ami döntésre készteti őket. Pontosan ezért bizonyos helyzetekben a legtöbben leblokkolnak, döntésképtelenek. Az úton nyomják neki, mert a vezetésüket nem a forgalomi helyzet, az előttük álló feladat, hanem a sebesség vezérli. Online, virtuális világban nőttek fel, ahol a gyorsasághoz szoktak hozzá, csak azt felejtik el, hogy a számítógépes játékban a „pukkanás” után sincs semmi baj, hiszen van még életük. A digitális világ eltorzította a valóságot, elfelejtik, hogy itt nincs új élet – fogalmazott nagyon keményen Hagymási Sándor. A gépjármű-szakoktatóval annak apropóján beszélgettünk, hogy az elmúlt hét a megdöbbentő halálos közlekedési balesetekről, tragédiákról, elvesztett életekről, megsérült emberekről szólt szinte minden nap.
Morvai Szabolcs rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője pedig arról beszélt portálunknak, hogy a csütörtöki nyírgelsei, rohodi és pénteki, nyírtassi halálos közlekedési balesetekben is fiatal felnőttek voltak a vétkesek, akik figyelmetlenül vezetve okoztak tragédiát.
Figyelmetlenség, döntésképtelenség áll a fiatalok okozta halálos közlekedési balesetek hátterében
A szocializálódási folyamatban óriási hiány náluk, hogy nem kellett felelősséget vállalniuk, bizonyos helyzetekben megoldást találniuk, mert megmondta az óvónéni, a pedagógus, a szülő, hogy mit csináljanak.
Megyünk az úton, előttünk egy parkoló kocsisor, ha nem lépek bele a fékbe, képes nekimenni. Jön a körforgalom, kereszteződés, nem előre néz, hogy milyen helyzet van, mit kell csinálnia, milyen döntést kell hoznia abban az adott szituációban, hanem engem figyel, hogy „most mit tegyen” – érzékelteti példákkal is az oktató.
A tanulóvezető leblokkol, a döntésképességgel, a helyzetfelismeréssel van nagyon nagy baj, mert téves világban élnek, s van, aki el is ismeri, képtelen a veszélyhelyzetet felismerni és értelmezni.
Az oktatók felelőssége óriási, nem véletlen, hogy míg évtizedekkel ezelőtt nagyon sok tanulónak 30-40 óra vezetés elég volt, hogy sikeres vizsgát tegyen, most nem ritka, sőt egyre több, hogy az 50-60 óra is kevés.
– Korábban elvétve volt olyan tanulóm, akinek pályaalkalmassági vizsgálatra kellett volna mennie, most évente van 5-6 – jegyezte meg Hagymási Sándor.
A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető:
- rendelkezik-e azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez;
- rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel;
- képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket.
Az online KRESZ-tanulás hátrányai a forgalomban mutatkoznak meg
– Mi próbálunk tanár lenni, szülő lenni, pótolni mindazt, ami hiányzik. És ezt a helyzetet csak tovább rontja az e-learninges KRESZ-tanulás. Más európai országokban már megszüntették, mert rájöttek, ez tévút.
Mi ott tartunk, hogy míg nekem korábban évente 26 csoportom volt, akik tantermi körülmények között tanulták a KRESZ, most egy sincs
– mutatott rá egy másik nagyon veszélyes területre a szakoktató.
– Ráadásul a fiatalok még hergelik is azt a társukat, aki elméleti órákat szeretne venni.
A vizsgán pedig kiderül, nincs meg a szükséges és megfelelő tudásuk. Míg nálam elméletből elsőre 90 százalék sikeresen vizsgázott, ez az online tanulóknál előbb 65, mostanra 45 százalékra csökkent
– érzékeltetett a változást a gépjármű-szakoktató. – Eljutottunk oda, hogy az sikeres elméleti vizsgához 3-6 próbálkozásra van szükségük, s még akkor sem mondhatjuk azt, hogy ismerik a KRESZ-táblákat, forgalmi szituációkat. Így történhet meg, hogy a KRESZ-vizsga után a zsákutcát jelző tábláról azt gondolja valaki, hogy az egy olyan „T” betű, ami a tanlóvezetőknek megtiltja a behajtást. A képolvasás hátránya, hogy tudja, látta már valahol, csak az nem ugrik be neki, hogy mit jelent és a szövegértésben is komoly hiányosságok vannak – ez pedig a közlekedésben életveszélyes – tette hozzá.
– Addig gyakorol, míg meg nem tanulja a helyes válaszokat, rosszabb esetben „sikeresen” totózik, azonban valós tudás nincs mögötte – magyarázta Hagymási Sándor miért fontos a személyes oktatás, amikor van magyarázat, vannak forgalmi szituációk, amiket értelmeznek, átbeszélnek, magyaráznak.
Ha rossz mintát látott, azt fogja követni, hiába tanítanak neki mást
S ha mindenhez társul a száguldási vágy, a barátok ugratása, hogy „na mi van, nem mersz többel menni”, akkor sajnos elkerülhetetlenek a tragikus közlekedési balesetek.
– Erre sajnos nekünk nincs ráhatásunk. Amit lehet átadunk, megtanítunk a leendő játművezetőknek, de felelősségérzetet, körültekintést, megfontoltságot nem adhatunk. Ennek alapjait otthonról kellene hozni, amire lehet építkezni. Ha pedig azt látja a szülőktől, felnőttektől, nem kell betartani a szabályokat, lehet száguldozni, életveszélyesen előzni, akkor azt a mintát fogja követni, hiába oktatjuk mi a kollégákkal az ellenkezőjét – foglalta össze véleményét Hagymási Sándor, aki azt látja, a lejtőn lefelé tartunk, ami szomorú jövőt vetít előre.