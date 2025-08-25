Nyomják neki, csak egy dolgot felejtenek el – megdöbbentő, mire mutattak rá a szabolcsi halálos balesetek után

– Korábban elvétve volt olyan tanulóm, akinek pályaalkalmassági vizsgálatra kellett volna mennie, most évente van 5-6 – jegyezte meg Hagymási Sándor.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető:

rendelkezik-e azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez;

rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel;

képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket.

Az online KRESZ-tanulás hátrányai a forgalomban mutatkoznak meg

– Mi próbálunk tanár lenni, szülő lenni, pótolni mindazt, ami hiányzik. És ezt a helyzetet csak tovább rontja az e-learninges KRESZ-tanulás. Más európai országokban már megszüntették, mert rájöttek, ez tévút.

Mi ott tartunk, hogy míg nekem korábban évente 26 csoportom volt, akik tantermi körülmények között tanulták a KRESZ, most egy sincs

– mutatott rá egy másik nagyon veszélyes területre a szakoktató.

A Nyírtassnál történt balesetben egy 24 éves nő halt meg, az autót itt is fiatal felnőtt vezette

Fotó: tenyek.hu

– Ráadásul a fiatalok még hergelik is azt a társukat, aki elméleti órákat szeretne venni.

A vizsgán pedig kiderül, nincs meg a szükséges és megfelelő tudásuk. Míg nálam elméletből elsőre 90 százalék sikeresen vizsgázott, ez az online tanulóknál előbb 65, mostanra 45 százalékra csökkent

– érzékeltetett a változást a gépjármű-szakoktató. – Eljutottunk oda, hogy az sikeres elméleti vizsgához 3-6 próbálkozásra van szükségük, s még akkor sem mondhatjuk azt, hogy ismerik a KRESZ-táblákat, forgalmi szituációkat. Így történhet meg, hogy a KRESZ-vizsga után a zsákutcát jelző tábláról azt gondolja valaki, hogy az egy olyan „T” betű, ami a tanlóvezetőknek megtiltja a behajtást. A képolvasás hátránya, hogy tudja, látta már valahol, csak az nem ugrik be neki, hogy mit jelent és a szövegértésben is komoly hiányosságok vannak – ez pedig a közlekedésben életveszélyes – tette hozzá.