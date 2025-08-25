augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fiatalok a kormány mögött

1 órája

Nyomják neki, csak egy dolgot felejtenek el – megdöbbentő, mire mutattak rá a szabolcsi halálos balesetek után

Címkék#gépjármű szakoktató#fiatal felnőtt#figyelmetlenség#KRESZ#halálos közlekedési baleset

A virtuális térben felnőtt fiatalokat a sebesség vezérli akkor is, amikor autót vezetnek. A figyelmetlenség és döntésképtelenség súlyos tényező a halálos közlekedési balesetek bekövetkezésében.

Munkatársunktól
Nyomják neki, csak egy dolgot felejtenek el – megdöbbentő, mire mutattak rá a szabolcsi halálos balesetek után

A nyírglesei halálos tömegszerencsétlenségben is fiatal felnőtt ült a felismerhetetlenségig összeroncsolódott autó kormánya mögött

Fotó: Sipeki Péter

– Nagyon pesszimista vagyok. Felnőtt az Y, Z generáció, és ők az életükben kevés olyan kihívással találkoztak, ami döntésre készteti őket. Pontosan ezért bizonyos helyzetekben a legtöbben leblokkolnak, döntésképtelenek. Az úton nyomják neki, mert a vezetésüket nem a forgalomi helyzet, az előttük álló feladat, hanem a sebesség vezérli. Online, virtuális világban nőttek fel, ahol a gyorsasághoz szoktak hozzá, csak azt felejtik el, hogy a számítógépes játékban a „pukkanás” után sincs semmi baj, hiszen van még életük. A digitális világ eltorzította a valóságot, elfelejtik, hogy itt nincs új élet – fogalmazott nagyon keményen Hagymási Sándor. A gépjármű-szakoktatóval annak apropóján beszélgettünk, hogy az elmúlt hét a megdöbbentő halálos közlekedési balesetekről, tragédiákról, elvesztett életekről, megsérült emberekről szólt szinte minden nap. 

halálos közlekedési baleset, KRESZ, e-learning, fiatalok, figyelmetlenség, gépjármű-szakoktató
A nyírgelsei halálos közlekedési balesetben is egy fiatal felnőtt vezette a vétkes gépkocsit, a halálos tömegszerencsétlenségnek két áldozata van
Fotó: Sipeki Péter

Morvai Szabolcs rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője pedig arról beszélt portálunknak, hogy a csütörtöki nyírgelsei, rohodi és pénteki, nyírtassi halálos közlekedési balesetekben is fiatal felnőttek voltak a vétkesek, akik figyelmetlenül vezetve  okoztak tragédiát.

Erről bővebben itt olvashattak

Figyelmetlenség, döntésképtelenség áll a fiatalok okozta halálos közlekedési balesetek hátterében

A szocializálódási folyamatban óriási hiány náluk, hogy nem kellett felelősséget vállalniuk, bizonyos helyzetekben megoldást találniuk, mert megmondta az óvónéni, a pedagógus, a szülő, hogy mit csináljanak. 

Megyünk az úton, előttünk egy parkoló kocsisor, ha nem lépek bele a fékbe, képes nekimenni. Jön a körforgalom, kereszteződés, nem előre néz, hogy milyen helyzet van, mit kell csinálnia, milyen döntést kell hoznia abban az adott szituációban, hanem engem figyel, hogy „most mit tegyen” – érzékelteti példákkal is az oktató. 

A tanulóvezető leblokkol, a döntésképességgel, a helyzetfelismeréssel van nagyon nagy baj, mert téves világban élnek, s van, aki el is ismeri, képtelen a veszélyhelyzetet felismerni és értelmezni. 

Az oktatók felelőssége óriási, nem véletlen, hogy míg évtizedekkel ezelőtt nagyon sok tanulónak 30-40 óra vezetés elég volt, hogy sikeres vizsgát tegyen, most nem ritka, sőt egyre több, hogy az 50-60 óra is kevés.

– Korábban elvétve volt olyan tanulóm, akinek pályaalkalmassági vizsgálatra kellett volna mennie, most évente van 5-6 – jegyezte meg Hagymási Sándor.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető:

  • rendelkezik-e azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez;
  • rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel;
  • képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket.

Az online KRESZ-tanulás hátrányai a forgalomban mutatkoznak meg

–  Mi próbálunk tanár lenni, szülő lenni, pótolni mindazt, ami hiányzik. És ezt a helyzetet csak tovább rontja az e-learninges KRESZ-tanulás. Más európai országokban már megszüntették, mert rájöttek, ez tévút. 

Mi ott tartunk, hogy míg nekem korábban évente 26 csoportom volt, akik tantermi körülmények között tanulták a KRESZ, most egy sincs

 – mutatott rá egy másik nagyon veszélyes területre a szakoktató. 

halálos közlekedési baleset, KRESZ, e-learning, fiatalok, figyelmetlenség, gépjármű-szakoktató
A Nyírtassnál történt balesetben egy 24 éves nő halt meg, az autót itt is fiatal felnőtt vezette
Fotó: tenyek.hu

– Ráadásul a fiatalok még hergelik is azt a társukat, aki elméleti órákat szeretne venni.

 A vizsgán pedig kiderül, nincs meg a szükséges és megfelelő tudásuk. Míg nálam elméletből elsőre 90 százalék sikeresen vizsgázott, ez az online tanulóknál előbb 65, mostanra 45 százalékra csökkent

 – érzékeltetett a változást a gépjármű-szakoktató. – Eljutottunk oda, hogy az sikeres elméleti vizsgához 3-6 próbálkozásra van szükségük, s még akkor sem mondhatjuk azt, hogy ismerik a KRESZ-táblákat, forgalmi szituációkat. Így történhet meg, hogy a KRESZ-vizsga után a zsákutcát jelző tábláról azt gondolja valaki, hogy az egy olyan „T” betű, ami a tanlóvezetőknek megtiltja a behajtást. A képolvasás hátránya, hogy tudja, látta már valahol, csak az nem ugrik be neki, hogy mit jelent és a szövegértésben is komoly hiányosságok vannak – ez pedig a közlekedésben életveszélyes – tette hozzá. 

– Addig gyakorol, míg meg nem tanulja a helyes válaszokat, rosszabb esetben „sikeresen” totózik, azonban valós tudás nincs mögötte – magyarázta Hagymási Sándor miért fontos a személyes oktatás, amikor van magyarázat, vannak forgalmi szituációk, amiket értelmeznek, átbeszélnek, magyaráznak.

Ha rossz mintát látott, azt fogja követni, hiába tanítanak neki mást

S ha mindenhez társul a száguldási vágy, a barátok ugratása, hogy „na mi van, nem mersz többel menni”, akkor sajnos elkerülhetetlenek a tragikus közlekedési balesetek. 

– Erre sajnos nekünk nincs ráhatásunk. Amit lehet átadunk, megtanítunk a leendő játművezetőknek, de felelősségérzetet, körültekintést, megfontoltságot nem adhatunk. Ennek alapjait otthonról kellene hozni, amire lehet építkezni. Ha pedig azt látja a szülőktől, felnőttektől, nem kell betartani a szabályokat, lehet száguldozni, életveszélyesen előzni, akkor azt a mintát fogja követni, hiába oktatjuk mi a kollégákkal az ellenkezőjét – foglalta össze véleményét Hagymási Sándor, aki azt látja, a lejtőn lefelé tartunk, ami szomorú jövőt vetít előre.

Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetről

Fotók: Sipeki Péter
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu