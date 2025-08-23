1 órája
Erre nincsenek szavak: kilencen haltak meg halálos tömegszerencsétlenségben Szabolcs útjain
A közlekedés gyásznapja! Alig több mint egy nap alatt halálos tömegszerencsétlenség és halálos tömegbaleset döbbentette meg a Szabolcs-Szatmár-Beregben élőket.
A halálos tömegbalesetben a személyautóban utazó két fiatal az életét vesztette
Fotó: Sipeki Péter
Alig több mint 24 óra alatt négy ember vesztette életét Szabolcs-Szatmár-Beregben. Sajnos bekövetkezett az, mire szerencsére nagyon ritkán van példa; a csütörtöki halálos tömegszerencsétlenség, pénteken pedig a halálos tömegbaleset miatt nem túlzás azt mondani, hogy ez lett a közlekedés gyásznapja, s akkor a többi balesetről még nem is szóltunk, ahogy a rohodi ütközésről sem, ahol egy férfi hunyt el a karambolban.
Halálos tömegszerencsétlenség a minősítés akkor, ha a közlekedési baleset következtében legkevesebb egy ember meghalt, és további minimum kilenc más személy legalább könnyű testi sértést szenvedett. Ilyen közúti közlekedési baleset történt csütörtökön délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között a 471-es főúton. Ebben a balesetben két fiatal halt meg, kilencen kerültek kórházba. A tragédiát az okozta, hogy a személygépkocsi vezetője a csúszós útburkolaton a kanyarban kicsúszott és már nem lehetett elkerülni az ütközést. A szemből érkező Ford kisbusz az autó jobb oldalába csapódott. Erről a balesetről itt számoltunk be részletesen, a helyszínen készült felvételeken pedig jól látható, mekkora erejű volt az ütközés.
Fiatalok haltak meg a karambolban - Döbbenetes látvány a szabolcsi baleset helyszínén (fotók, videó)
Figyelmetlenség okozta a halálos tömegszerencsétlenséget
A balesetek oka egyértelműen a figyelmetlenség, hogy a vétkes jármű vezetője egyik esetben sem az útviszonyoknak megfelelően vezetett. A 471-es főúton történt halálos tömegszerencsétlenségben és a rohodi halálos balesetben is látható, hogy amikor az autó megcsúszott a vizes útborkolaton, azt nem megfelelően korrigálta le a vezető
– mondta portálunknak Morvai Szabolcs rendőr alezredes.
A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője hozzátette: a Nyírtassnál történt tömegbalesetben pedig az elsőbbség meg nem adása, a KRESZ-szabályainak be nem tartása a tragédia fő oka: az autó egy alárendelt útról megállás nélkül hajtott a védett útra, ráadásul a megengedettnél több utast szállított az autóban – tudtunk meg részleteket az alezredestől.
Morvai Szabolcs arra is kitért, hogy mindhárom halálos balesetben fiatal felnőttek voltak a vétkesek, és hibáztak.
Kérjük a fiatalokat, főleg ha nemrég szereztek jogosítványt, hogy még óvatosabban és körültekintőbben vezessenek, tartsák be a szabályokat, s főként a sebességhatárra vonatkozó előírásokat, fokozottan figyeljenek az út- és látási viszonyokra.
– Akinek még nincs meg a megfelelő rutinja és eltúlzott sebességgel közlekedik, nem lesz képes váratlan, balesetveszélyes helyzetben megfelelően reagálni, ami tragédiához vezet – magyarázta az alezredes.
A megbízott osztályvezető hangsúlyozta, hogy a balesetben minden érintett jármű vezetője minden esetben maradjon a helyszínen. Tegyenek meg minden tőlük elvárható segítséget, értesítsék a rendőrséget, a mentőket, maradjanak a helyszínen a hatóság kiérkezéséig.
Az iskolabusz tragédiája: két halott, több mint 20 sérült
Kilenc évvel ezelőtt, 2016. szeptember 5-én történt halálos tömegszerencsétlenség ezt megelőzően Szabolcs-Szatmár-Beregben.
Tanítási idő után 49 diákkal és 2 pedagógussal az iskolabusz Rudastó irányából Geszteréd felé tartott Érpatakra. Az alig 4 méter szélességű, egyenetlen felületű, oldalról növényzettel benőtt, vizes úton az autóbusz vezetője ugyan a megengedett sebességgel haladt, azonban a kanyarokat nem láthatta be a dús növényzet miatt. Egy ilyen beláthatatlan kanyarba egyszerre érkeztek egy kistehergépkocsival, sajnos az ütközést már nem lehetett elkerülni. A baleset következtében a kistehergépkocsi vezetője és egyik utasa a helyszínen életüket vesztették. Az iskolabusz utasai közül 20 diák, 2 pedagógus, autóbusz vezetője, valamint a kistehergépkocsi másik utasa megsérült.
Arról, hogy az autóbusz vezetője vádlottként milyen jogerős büntetést kapott a halálos tömegszerencsétlenség okozása miatt, ebben a cikkben számoltunk be.
Tragédia Geszterédnél - Három év fogházbüntetésre ítélték a balesetet okozó buszsofőrtNyíregyháza - Jogerősen három év letöltendő fogházbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék csütörtökön azt a buszsofőrt, aki az általa vezetett iskolabusszal halálos közúti balesetet okozott 2016. szeptemberében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ludastó
Egyetlen balesetben öten haltak meg
Az elmúlt 21 évben a legtöbb halálos áldozatot követelő tömegszerencsétlenség Györteleknél történt 2014 júniusában. Egy lengyel rendszámú Opel és egy román rendszámú VW kisbusz tartott a 49-es úton a határ felé, amikor Györtelek belterületén egy balra ívelő kanyarban a személygépkocsi áttért a baloldalba, ahol frontálisan ütközött egy autóbusszal. Öt román állampolgár, köztük egy gyermek, életét vesztette és öten megsérültek, őket a mátészalkai kórházba szállították.
Ebben a cikkünkben olvashattak a tragédia részleteiről:
Öt halálos áldozatot követelő baleset GyőrtelekenGyőrtelek - Öten életüket vesztették és öten megsérültek egy tömegszerencsétlenség nyomán vasárnap hajnalban Győrtelek belterületén.
Halálos tömegbaleset
Pénteken késő este két személyautó ütközött össze Nyírtassnál, sajnos egy ember életét már nem lehetett megmenteni. Hatan súlyos sérülést szenvedtek, egy személy könnyebben sérült meg – közölte a rendőrség. Információk szerint a vétkes autóban a megengedettnél többen ültek, amikor figyelmetlenül és a KRESZ-szabályokat megszegve hajtottak be egy kereszteződésbe, ahol a szabályosan közlekedő autóval frontálisan összeütköztek. Miután itt a sérültek száma nem érte el a tizet, ezért nem tömegszerencsétlenségnek minősül, hanem az elhunyt miatt halálos tömegbalesetnek.
A saját szeretetnyelvén mondott köszönetet a nyíregyházi mentőknek: megetette őket