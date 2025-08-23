Erre nincsenek szavak: kilencen haltak meg halálos tömegszerencsétlenségben Szabolcs útjain

Alig több mint 24 óra alatt négy ember vesztette életét Szabolcs-Szatmár-Beregben. Sajnos bekövetkezett az, mire szerencsére nagyon ritkán van példa; a csütörtöki halálos tömegszerencsétlenség, pénteken pedig a halálos tömegbaleset miatt nem túlzás azt mondani, hogy ez lett a közlekedés gyásznapja, s akkor a többi balesetről még nem is szóltunk, ahogy a rohodi ütközésről sem, ahol egy férfi hunyt el a karambolban.

Kilenc év után történt újabb halálos tömegszerencsétlenség Szabolcs-Szatmár-Beregben: Nyírmihálydi és Nyírgelse között egy személyutó és egy kisbusz ütközött össze

Fotó: Sipeki Péter

Halálos tömegszerencsétlenség a minősítés akkor, ha a közlekedési baleset következtében legkevesebb egy ember meghalt, és további minimum kilenc más személy legalább könnyű testi sértést szenvedett. Ilyen közúti közlekedési baleset történt csütörtökön délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között a 471-es főúton. Ebben a balesetben két fiatal halt meg, kilencen kerültek kórházba. A tragédiát az okozta, hogy a személygépkocsi vezetője a csúszós útburkolaton a kanyarban kicsúszott és már nem lehetett elkerülni az ütközést. A szemből érkező Ford kisbusz az autó jobb oldalába csapódott. Erről a balesetről itt számoltunk be részletesen, a helyszínen készült felvételeken pedig jól látható, mekkora erejű volt az ütközés.