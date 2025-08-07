augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

26°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Hármas karambol történt Nyíregyházán (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#anyagi kár#hármas karambol

Három autó ütközött össze csütörtökön délután. A hármas karambol Nyíregyházán, az Orosi út bevezető szakaszán történ.

Szon.hu
Hármas karambol történt Nyíregyházán (fotókkal)

Hármas karambol történt Nyíregyházán

Fotó: Bordás Béla

Hármas karambol Nyíregyházán: Három autó ütközött össze csütörtökön délután, Nyíregyházán, az Orosi út bevezető szakaszán. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A rendőrök intézkedtek – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka. 

Hármas karambol történt Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Ajánljuk még:

Tűz keletkezett egy melléképületben, Szabolcsban – jelenleg is oltják a lángokat

Fa bútorok is égnek és lakóházakat is veszélyeztettek a lángok. Tűz keletkezett egy melléképületben, Tiszadobon. A tűzoltók a Vörösmarty utcában oltották a lángokat. Tűz keletkezett egy melléképületben, Tiszadobon, a Vörösmarty utcában. Fa bútorok égnek a mintegy harminc négyzetméteres ingatlanban. Lakóházat is veszélyeztettek a lángok, amelyek továbbterjedését megakadályozták a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók. 

Bővebben az esetről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Szabolcs-Szatmár-Beregben tavaly 21 ezer esetben bírságoltak meg autósokat azért, mert túllépték a megengedett sebességet

A gyorshajtás miatt kiszabott bírság mintegy ötödét – közel 260 millió forintot – azonban nem fizették be a vétkesek. A gyorshajtás az egyik fő baleseti ok hazánkban, ezért a mobil és a fix traffipaxok is folyamatosan ellenőrzik a járművek sebességét. A rendőrség tavaly több mint 800 ezer esetben szabott ki bírságot, ám 153 ezren „elfelejtették” befizetni a csekket.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Halálos baleset az M4-es lehajtójánál – életét vesztette egy motoros.

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.

Az ütközés következtében a motoros – egy körülbelül 40 év körüli férfi – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek, köztük egy mentőhelikopter személyzete sem tudta megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt.

A baleset miatt az érintett lehajtót több órára lezárták. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okait és körülményeit.

Társportálunk azt is megtudta, hogy történhetett a végzetes baleset!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu