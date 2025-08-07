32 perce
Hármas karambol történt Nyíregyházán (fotókkal)
Három autó ütközött össze csütörtökön délután. A hármas karambol Nyíregyházán, az Orosi út bevezető szakaszán történ.
Hármas karambol történt Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla
Hármas karambol Nyíregyházán: Három autó ütközött össze csütörtökön délután, Nyíregyházán, az Orosi út bevezető szakaszán. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A rendőrök intézkedtek – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.
Hármas karambol történt NyíregyházánFotók: Bordás Béla
