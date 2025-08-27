augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

25°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

4 órája

Horror a határban: a sofőr bennégett az autóban! (fotókkal)

Címkék#katasztrófavédelem#baleset#főút

Az autó teljes terjedelmében égett. A halálos balesetben egy férfi vesztette életét - írta meg a haon.hu.

Szon.hu
Horror a határban: a sofőr bennégett az autóban! (fotókkal)

Forrás: haon.hu

Tragikus kimenetelű lett az a baleset, melyben a katasztrófavédelem beszámolója szerint lesodródott az útról, fának ütközött, majd kigyulladt egy autó szerda délután a 42-es főúton, Báránd és Földes között. Az autó teljes terjedelmében lángolt, a püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentősök egy férfi halálának tényét állapították meg – tudtuk meg az Országos Mentőszolgálattól. A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, tájékoztattak, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben.

A baleset helyszínén készült fotók a haon.hu-n megtekinthetőek!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu