Horror a határban: a sofőr bennégett az autóban! (fotókkal)

Tragikus kimenetelű lett az a baleset, melyben a katasztrófavédelem beszámolója szerint lesodródott az útról, fának ütközött, majd kigyulladt egy autó szerda délután a 42-es főúton, Báránd és Földes között. Az autó teljes terjedelmében lángolt, a püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a mentősök egy férfi halálának tényét állapították meg – tudtuk meg az Országos Mentőszolgálattól. A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, tájékoztattak, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére az adott útszakaszon félpályás útlezárás van érvényben.

A baleset helyszínén készült fotók a haon.hu -n megtekinthetőek!