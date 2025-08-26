Baleset
1 órája
Hűtőkocsi alatt szakadt be az úttest - drámai percek a piaccsarnoknál (videó)
Riasztó jelenetek játszódtak le kedd délelőtt. Egy hűtőkocsi alatt váratlanul beszakadt az úttest.
A jármű a baleset miatt megdőlt, ami veszélyt jelentett a gyalogosokra és a közelben parkoló autókra. Beszakadt az úttest egy hűtőkocsi alatt.
Riasztó jelenetek játszódtak le Karcagon kedd délelőtt, amikor egy hűtőkocsi alatt váratlanul beszakadt az úttest. A piaccsarnok melletti baleset sokkolta a járókelőket – a sofőr csupán hajszálnyira volt a komolyabb tragédiától. A tűzoltók gyorsan és szakszerűen reagáltak.
Kattints a részletekért és videóért a Szoljon.hu cikkére!
