Hűtőkocsi alatt szakadt be az úttest - drámai percek a piaccsarnoknál (videó)

A jármű a baleset miatt megdőlt, ami veszélyt jelentett a gyalogosokra és a közelben parkoló autókra. Beszakadt az úttest egy hűtőkocsi alatt.

A sofőr éppen akkor ért vissza a közeli boltból, amikor az úttest megrogyott a hűtőkocsi alatt.

Forrás: szoljon.hu

Riasztó jelenetek játszódtak le Karcagon kedd délelőtt, amikor egy hűtőkocsi alatt váratlanul beszakadt az úttest. A piaccsarnok melletti baleset sokkolta a járókelőket – a sofőr csupán hajszálnyira volt a komolyabb tragédiától. A tűzoltók gyorsan és szakszerűen reagáltak.

Kattints a részletekért és videóért a Szoljon.hu cikkére!

Ez is érdekelheti: