52 perce
Idős nőt húztak ki a mély árokból Nyíregyházán – a járókelők hallották meg a segélykiáltását (videó)
Nyíregyházán, a "Gangesz" folyóhoz riasztották a tűzoltókat. Egy idős nő beleesett a csatornába és egyedül nem tudott kimászni.
Több méter mély árokba zuhant bele egy idős nő Nyíregyházán szombaton, arra járók hallották meg, ahogy segítségért kiáltott. Azonnal hívták a tűzoltókat és a mentőket is, akik a rendőrökkel együtt kihúzták a nyugdíjast, majd kórházba vitték. A helyiek szerint a csatorna sodrása nagyon erős, az áldozatnak nagy szerencséje volt, hogy nem fulladt meg. –írta a Tények
Egy idős nő beleesett a csatornába Nyíregyházán
Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, miszerint Nyíregyházán, az úgynevezett "Gangesz" folyóhoz riasztották a katasztrófavédőket. Egy 67 éves hölgy beleesett a csatornába, és egyedül nem tudott kimászni.
Rémület a „Gangesz"-nál! Pillanatok alatt ellepték a helyszínt a mentők, a tűzoltók és a rendőrök! (fotókkal)
– A járókelők, akik a piacra mentek, ők riasztották a 112-es számon a mentőket. A hatóság a helyszínre érkezve látta, hogy a hölgy ott van benn a csatornában és el van ázva. A tűzoltók és a mentők közösen kiemelték, a partra segítették. Majd a mentők ellátták az idős nőt, az elsődleges információk szerint a kórházba, a sürgősségi osztályra szállították – mondta el portálunknak Bordás Béla, városgondnok
