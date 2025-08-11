augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

23°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

52 perce

Idős nőt húztak ki a mély árokból Nyíregyházán – a járókelők hallották meg a segélykiáltását (videó)

Címkék#Nyíregyháza#árok#idős nő

Nyíregyházán, a "Gangesz" folyóhoz riasztották a tűzoltókat. Egy idős nő beleesett a csatornába és egyedül nem tudott kimászni.

Szon.hu

Több méter mély árokba zuhant bele egy idős nő Nyíregyházán szombaton, arra járók hallották meg, ahogy segítségért kiáltott. Azonnal hívták a tűzoltókat és a mentőket is, akik a rendőrökkel együtt kihúzták a nyugdíjast, majd kórházba vitték. A helyiek szerint a csatorna sodrása nagyon erős, az áldozatnak nagy szerencséje volt, hogy nem fulladt meg. írta a Tények

Idős nőt mentettek ki az árokból Nyíregyházán
Idős nőt mentettek ki az árokból Nyíregyházán
Forrás: Fotó: Bordás Béla

Egy idős nő beleesett a csatornába Nyíregyházán

Korábbi cikkünkben beszámoltunk róla, miszerint Nyíregyházán, az úgynevezett "Gangesz" folyóhoz riasztották a katasztrófavédőket. Egy 67 éves hölgy beleesett a csatornába, és egyedül nem tudott kimászni.

 – A járókelők, akik a piacra mentek, ők riasztották a 112-es számon a mentőket. A hatóság a helyszínre érkezve látta, hogy a hölgy ott van benn a csatornában és el van ázva. A tűzoltók és a mentők közösen kiemelték, a partra segítették. Majd a mentők ellátták az idős nőt, az elsődleges információk szerint a kórházba, a sürgősségi osztályra szállították – mondta el portálunknak Bordás Béla, városgondnok

Ajánljuk még:

Telt ház előtt, fantasztikus hangulatban telt szombat este a Ferencváros nyíregyházi vendégjátéka

A lefújás után Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője a mérkőzés után arról beszélt, későn rendezte sorait csapata, az első félidőben kijött a két alakulat közötti minőségi különbség.

Fotók és a folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Baleset a nagykállói felüljárón

Tetejére borult egy személyautó a 4911-es út 9-es és 10-es kilométere közötti szakaszán, Nagykállónál.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Más országban nem minden megengedett, amit itthon természetesnek veszünk

Egészen furcsa szabályok be nem tartásáért büntethetnek meg az Európai Unió néhány tagállamában.

Már csak alig több mint három hét van hátra a nyárból, sokaknak azonban még hátra van a külföldi kikapcsolódás. Népszerű úti cél ilyenkor például Görögország, Spanyolország vagy Olaszország. Ezekben az államokban azonban nem csak a közlekedési kultúra más, számunkra egészen furcsa szabályokhoz is igazodni kell. Emellett a hazánktól eltérő sebességhatárokkal is érdemes tisztában lenni.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu