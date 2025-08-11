Idős nőt húztak ki a mély árokból Nyíregyházán – a járókelők hallották meg a segélykiáltását (videó)

Több méter mély árokba zuhant bele egy idős nő Nyíregyházán szombaton, arra járók hallották meg, ahogy segítségért kiáltott. Azonnal hívták a tűzoltókat és a mentőket is, akik a rendőrökkel együtt kihúzták a nyugdíjast, majd kórházba vitték. A helyiek szerint a csatorna sodrása nagyon erős, az áldozatnak nagy szerencséje volt, hogy nem fulladt meg. –írta a Tények

Idős nőt mentettek ki az árokból Nyíregyházán

Forrás: Fotó: Bordás Béla

