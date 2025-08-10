Hármas karambol az M3-ason! Több kilométeres a sor!

Karambol történt Hatvannál. Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon - írta meg a Heol.

Sávlezárás az autópályán, hármas karambol történt az M3-ason.

Forrás: Forrás: Heol.hu

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez. Az egység áramtalanította az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Úgy tudjuk, két ember sérült meg a balesetben. Több mint 3 km-es torlódás alakult ki. További részletek a Heol oldalán.

Szombaton sem volt könnyű az M3-ason közlekedni, az autósoknak türelemre volt szükségük. Erről itt írtunk. A sztráda felújítási munkálatairól pedig ebben a cikkben részletezzük, hogy meddig tartanak a munkák, hol kell továbbra is forgalomkorlátozásokra, lassításokra számítani.