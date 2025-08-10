1 órája
Hármas karambol az M3-ason! Több kilométeres a sor!
Baleset történt az M3-as autópályán. Három személygépkocsi karambolozott.
Karambol történt Hatvannál. Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon - írta meg a Heol.
A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez. Az egység áramtalanította az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Úgy tudjuk, két ember sérült meg a balesetben. Több mint 3 km-es torlódás alakult ki. További részletek a Heol oldalán.
Szombaton sem volt könnyű az M3-ason közlekedni, az autósoknak türelemre volt szükségük. Erről itt írtunk. A sztráda felújítási munkálatairól pedig ebben a cikkben részletezzük, hogy meddig tartanak a munkák, hol kell továbbra is forgalomkorlátozásokra, lassításokra számítani.
Végre jó hír az M3-as autópályán közlekedőknek, de nem érdemes nagyon előre örülni!
Ez is érdekelheti:
„Ők voltak a mindeneim” - a Huszti ikrek sírját keresi az édesapjuk
Parádés hangulat a Fradi ellen, mutatjuk szurkolói galériánkat és az edzői értékeléseket (fotók, videók)
Egy árokparon találták meg az idős férfit, akit napok óta kerestek a speciális mentők!