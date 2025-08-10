augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

34°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Hármas karambol az M3-ason! Több kilométeres a sor!

Címkék#karambol#M3-mas#baleset#autópálya

Baleset történt az M3-as autópályán. Három személygépkocsi karambolozott.

Szon.hu

Karambol történt Hatvannál. Összeütközött három személygépkocsi az M3-as autópálya 54-es kilométerénél, a Miskolc felé vezető oldalon - írta meg a Heol.

karambol
Sávlezárás az autópályán, hármas karambol történt az M3-ason. 
Forrás: Forrás: Heol.hu

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók érkeztek ki az esethez. Az egység áramtalanította az egyik járművet. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – számolt be a balesetről az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

Úgy tudjuk, két ember sérült meg a balesetben. Több mint 3 km-es torlódás alakult ki. További részletek a Heol oldalán.

Szombaton sem volt könnyű az M3-ason közlekedni, az autósoknak türelemre volt szükségük. Erről itt írtunk.  A sztráda felújítási munkálatairól pedig ebben a cikkben részletezzük, hogy meddig tartanak a munkák, hol kell továbbra is forgalomkorlátozásokra, lassításokra számítani. 

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu