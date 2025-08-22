Két autó karambolozott Mátészalkán

Karambol Mátészalkán. Összeütközött két gépkocsi a Jármi utcában, a Kalmár sor közelében - közölte a katasztrófavédelem.

Karambol történt Mátészalkán

Forrás: traffipax Mátészalka és környéke

Forgalomkorlátozás a karambol miatt

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a karambolos járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt mindkét irányban egy-egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.

