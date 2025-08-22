Baleset
31 perce
Két autó karambolozott Mátészalkán
Forgalmi akadály alakult ki. Karambol történt a Jármi utca érintett szakaszán.
Karambol Mátészalkán. Összeütközött két gépkocsi a Jármi utcában, a Kalmár sor közelében - közölte a katasztrófavédelem.
Forgalomkorlátozás a karambol miatt
A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a karambolos járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt mindkét irányban egy-egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.
Ez is érdekelheti:
Ezt ne hagyja ki!Hatalmas veszteség
2 órája
Tragikus hirtelenséggel elhunyt tűzoltót gyászolnak Beregben
Ezt ne hagyja ki!Felismered?
2 órája
Nagy éjjeli balhé volt Sóstón – fotón a férfi, akit már a rendőrség is keres
Ezt ne hagyja ki!VIDOR
4 órája
Indul a fesztivál, kilenc napon át sztárok váltják egymást a VIDOR színpadain
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre