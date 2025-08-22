augusztus 22., péntek

Baleset

31 perce

Két autó karambolozott Mátészalkán

Címkék#karambol#Mátészalka#baleset

Forgalmi akadály alakult ki. Karambol történt a Jármi utca érintett szakaszán.

Szon.hu

Karambol Mátészalkán. Összeütközött két gépkocsi a Jármi utcában, a Kalmár sor közelében - közölte a katasztrófavédelem.

karambol
Karambol történt Mátészalkán
Forrás: traffipax Mátészalka és környéke

Forgalomkorlátozás a karambol miatt

A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a karambolos járműveket, amelyekben csak a vezetők utaztak. A baleset miatt mindkét irányban egy-egy sávon halad a forgalom az érintett útszakaszon.

