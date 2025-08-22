Kamion és személyautó karambolozott Nyíregyházán

Egy kamion és egy személyautó szenvedett utoléréses balesetet Nyíregyházán, a 4-es főút Debreceni úti szakaszán, a 271-es kilométerszelvénynél. A karambolban egy másik személyautó is érintetté vált.

Karambol Nyíregyházán, a Debreceni úton

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók és a mentők félpályás útlezárás mellett végezték a helyszíni munkálatokat - közölte a katasztrófavédelem.

