Baleset
24 perce
Kamion és személyautó karambolozott Nyíregyházán
Félpályán lezárták a Debreceni út érintett szakaszát. Karambol történt Nyíregyházán.
Egy kamion és egy személyautó szenvedett utoléréses balesetet Nyíregyházán, a 4-es főút Debreceni úti szakaszán, a 271-es kilométerszelvénynél. A karambolban egy másik személyautó is érintetté vált.
A nyíregyházi hivatásos tűzoltók és a mentők félpályás útlezárás mellett végezték a helyszíni munkálatokat - közölte a katasztrófavédelem.
