Robogós karambolozott Nyíregyházán - Mentők szállították el! (fotók)

Karambol Nyíregyházán. Robogó és személyautó ütközött a Debreceni úton szombat este.

Fotó: Bordás Béla

A helyszíni információk szerint, feltehetően a személygépkocsi figyelmetlenül kanyarodott, ezért történhetett a baleset. A rendőség vizsgálja a karambol körülményeit. A mentők ellátás után kórházba szállították a robogó vezetőjét, állapotáról érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál, amint választ kapunk, azt is közöljük.

Frissítés, 2025.08.09.13.00

– A helyszínről egy 15 év körüli fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba– közölte Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.