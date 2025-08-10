augusztus 10., vasárnap

Baleset

1 órája

Robogós karambolozott Nyíregyházán - Mentők szállították el! (fotók)

Baleset történt Nyíregyházán. Robogó és személyautó karambolozott.

Szon.hu

Karambol Nyíregyházán. Robogó és személyautó ütközött a Debreceni úton szombat este. 

Robogó és személyautó karambolozott Nyíregyházán
Fotó: Bordás Béla

A helyszíni információk szerint, feltehetően a személygépkocsi figyelmetlenül kanyarodott, ezért történhetett a baleset. A rendőség vizsgálja a karambol körülményeit. A mentők ellátás után kórházba szállították a robogó vezetőjét, állapotáról érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál, amint választ kapunk, azt is közöljük. 

Frissítés, 2025.08.09.13.00  
– A helyszínről egy 15 év körüli fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba– közölte Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. 

Robogó és személyautó karambolozott Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

 

 

