1 órája
Robogós karambolozott Nyíregyházán - Mentők szállították el! (fotók)
Baleset történt Nyíregyházán. Robogó és személyautó karambolozott.
Karambol Nyíregyházán. Robogó és személyautó ütközött a Debreceni úton szombat este.
A helyszíni információk szerint, feltehetően a személygépkocsi figyelmetlenül kanyarodott, ezért történhetett a baleset. A rendőség vizsgálja a karambol körülményeit. A mentők ellátás után kórházba szállították a robogó vezetőjét, állapotáról érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál, amint választ kapunk, azt is közöljük.
Frissítés, 2025.08.09.13.00
– A helyszínről egy 15 év körüli fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba– közölte Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
Robogó és személyautó karambolozott NyíregyházánFotók: Bordás Béla
