augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

25°
+26
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bringára fel!

3 órája

A drótszamár is megérdemli a törődést, így vigyázz rá!

Címkék#bringa#kerékpártolvaj#rendőrség#kerékpár

A rosszul lezárt kerékpár vonzza a bűnözőt, pillanatok alatt elköti a kétkerekűt. A biciklink megfelelő védelmével megnehezíthetjük a kerékpártolvajok dolgát.

Munkatársunktól

– Csak pár percre ugrottam be a boltba, akkoriban egy igen egyszerű kábellel zártam le a kerékpáromat. Megfagyott a vér bennem, amikor hűlt helye sem volt sem a bringámnak, sem lakatnak. A kerékpártolvajok elképesztő gyorsan dolgoztak. Sajnos a környéken nem voltak kamerák, arra pedig fikarcnyi esélyt sem láttam, hogy visszakaphatom a kerékpárt, így vettem egy újat, valamint egy jóval tolvajbiztosabb lakatot. Még hónapokig árgus szemmel figyeltem, hogy nem látom-e meg valahol a régi kerékpáromat –  osztotta meg történetét Balogh Ágnes. 

kerékpár, bringa, drótszamár, kerékpártolvajok, rendőrség, U-lakat,
A kemecsei rendőrök pár nap alatt megtalálták az ellopott biciklit és visszaadták azt a tulajdonosnak
Fotó: rendőrség

S bár az ő esete nem végződött jól, nemrég Kemecsén happy enddel végződött a lopásból. A kisváros egyik buszmegállójában őrizetlenül és lezáratlanul hagyott kerékpárt vitt el egy szemfüles tolvaj még június végén. A sértett bejelentése után a rendőrök néhány nap alatt megtalálták az ellopott biciklit, amit lefoglaltak és visszaadták a tulajdonosának  – számolt be róla a vármegyei rendőr-főkapitányság

A kerékpártolvajok pillanatok alatt elviszik a kétkerekűt, de...

A nyár a bringázás időszaka, a megnövekedett biciklis forgalom azonban a tolvajokat is aktivizálja, pillanatok alatt képesek elkötni a nem megfelelően lezárt kerékpárt. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei gyűjtötték csokorba, hogyan védhetjük kétkerekűnket.

Gyakran hajlamosak vagyunk félvállról venni a rövid megállásokat – például egy gyors boltba szaladást –, de a tolvajok épp az ilyen lehetőségeket keresik. Minden alkalommal zárjuk le a bringát, még akkor is, ha „csak egy percről” van szó. Az olcsó és gyenge kábelzárak amennyire jól mutatnak, pontosan annyira alkalmatlanok szembeszállni a csípőfogóval. Sőt, az igazán silány minőségű még egy nagyobb rántásra is megadja magát... Éppen ezért a szakemberek legalább egy U-lakatot vagy láncos lakatot ajánlanak, lehetőleg edzett acélból. Ha teljesen biztosra akarunk menni kombinálhatjuk a két különböző típusú zárat – a tolvajok nem szeretnek sokat bajlódni a zárakkal, egy drága kerékpár pedig megér ennyi védelmet.

kerékpár, bringa, drótszamár, kerékpártolvajok, rendőrség, U-lakat,
Ha betartjuk a jótanácsokat, borsot törhetünk a kerékpártolvajok orra alá
Illusztráció: Shutterstock

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csak a kereket vagy csak a vázat zárják le, pedig a gyorskioldós kerekeket másodpercek alatt le lehet szerelni. Ideális esetben a lakat átfogja a vázat és legalább az első kereket egy fix ponthoz rögzítve. Ha lehetőség van rá, mindig forgalmas, jól megvilágított helyen zárjuk le a kerékpárt, lehetőleg térfigyelő kamera közelében. A nyilvános bringatárolók biztonságosabbak, mint egy sötét utca sarka.

Bikesafe és GPS – így véd a kerékpárodat!

Több városban is van lehetőség rendőrségi vagy civil kerékpár-regisztrációra. A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya is rendszeresen tartott olyan programokat, ahol lehetőség volt erre. Sőt, a májusi nyíregyházi Bringa Pikniken is bárki ingyenesen regisztrálhatta a kerékpárját. 

A Bikesafe nemcsak az azonosítást segíti, hanem elrettentő hatása is lehet – a tolvajok kerülik a regisztrált bringákat. Manapság már viszonylag olcsón kaphatóak kerékpárra szerelhető GPS-es nyomkövetők, amelyek segíthetnek a lopott kétkerekű visszaszerzésében. 

Sokan otthon feledkeznek meg a biztonságról, azt gondolják, ott nem történhet baj, pedig a kertből, lépcsőházból is gyakran visznek el kerékpár, ezért érdemes bent, zárt helyen tartani a biciklit, és ott is lakattal rögzíteni. Amennyiben minden óvintézkedések ellenére a kerékpár mégis a tolvajok zsákmánya lesz, a 112-es segélyhívó számon kell bejelentést tenni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu