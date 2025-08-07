A drótszamár is megérdemli a törődést, így vigyázz rá!

– Csak pár percre ugrottam be a boltba, akkoriban egy igen egyszerű kábellel zártam le a kerékpáromat. Megfagyott a vér bennem, amikor hűlt helye sem volt sem a bringámnak, sem lakatnak. A kerékpártolvajok elképesztő gyorsan dolgoztak. Sajnos a környéken nem voltak kamerák, arra pedig fikarcnyi esélyt sem láttam, hogy visszakaphatom a kerékpárt, így vettem egy újat, valamint egy jóval tolvajbiztosabb lakatot. Még hónapokig árgus szemmel figyeltem, hogy nem látom-e meg valahol a régi kerékpáromat – osztotta meg történetét Balogh Ágnes.

A kemecsei rendőrök pár nap alatt megtalálták az ellopott biciklit és visszaadták azt a tulajdonosnak

Fotó: rendőrség

S bár az ő esete nem végződött jól, nemrég Kemecsén happy enddel végződött a lopásból. A kisváros egyik buszmegállójában őrizetlenül és lezáratlanul hagyott kerékpárt vitt el egy szemfüles tolvaj még június végén. A sértett bejelentése után a rendőrök néhány nap alatt megtalálták az ellopott biciklit, amit lefoglaltak és visszaadták a tulajdonosának – számolt be róla a vármegyei rendőr-főkapitányság.

A kerékpártolvajok pillanatok alatt elviszik a kétkerekűt, de...

A nyár a bringázás időszaka, a megnövekedett biciklis forgalom azonban a tolvajokat is aktivizálja, pillanatok alatt képesek elkötni a nem megfelelően lezárt kerékpárt. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei gyűjtötték csokorba, hogyan védhetjük kétkerekűnket.

Gyakran hajlamosak vagyunk félvállról venni a rövid megállásokat – például egy gyors boltba szaladást –, de a tolvajok épp az ilyen lehetőségeket keresik. Minden alkalommal zárjuk le a bringát, még akkor is, ha „csak egy percről” van szó. Az olcsó és gyenge kábelzárak amennyire jól mutatnak, pontosan annyira alkalmatlanok szembeszállni a csípőfogóval. Sőt, az igazán silány minőségű még egy nagyobb rántásra is megadja magát... Éppen ezért a szakemberek legalább egy U-lakatot vagy láncos lakatot ajánlanak, lehetőleg edzett acélból. Ha teljesen biztosra akarunk menni kombinálhatjuk a két különböző típusú zárat – a tolvajok nem szeretnek sokat bajlódni a zárakkal, egy drága kerékpár pedig megér ennyi védelmet.

Ha betartjuk a jótanácsokat, borsot törhetünk a kerékpártolvajok orra alá

Illusztráció: Shutterstock

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csak a kereket vagy csak a vázat zárják le, pedig a gyorskioldós kerekeket másodpercek alatt le lehet szerelni. Ideális esetben a lakat átfogja a vázat és legalább az első kereket egy fix ponthoz rögzítve. Ha lehetőség van rá, mindig forgalmas, jól megvilágított helyen zárjuk le a kerékpárt, lehetőleg térfigyelő kamera közelében. A nyilvános bringatárolók biztonságosabbak, mint egy sötét utca sarka.