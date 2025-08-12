Még hazudni se tudtak rendesen a kerékpárokról - balek módon bukott le a két férfi

A cigándi járőrök két férfit állítottak elő, akik autójukkal szállítottak két Nyíregyházáról ellopott kerékpárt - közölte a rendőrség.

Nyíregyházáról lopott kerékpárokat a két férfi, Ricsénél buktak le

A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Cigándi Rendőrőrsének járőrei 2025. augusztus 9-én az éjféli órákban Ricse belterületén állítottak meg egy autót igazoltatás céljából.

Honnan van a kerékpár?

A rendőrök érzéke nem csalt, mert az autóban két egymáshoz lakatolt kerékpár is volt és az azok származására vonatkozó kérdésre többféle válasz is elhangzott a sofőrtől és utasától.

Először vásárolták, aztán találták az árokban, végül elmondták, hogy Nyíregyházán voltak és egy társasház elől lopták el.

A rendőrök a bicikliket lefoglalták és büntetőeljárást indítottak a két 28 éves zemplénagárdi férfival szemben.

