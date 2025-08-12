1 órája
Még hazudni se tudtak rendesen a kerékpárokról - balek módon bukott le a két férfi
Nem volt kész a két férfi sztorija. Nyíregyházáról loptak el 2 kerékpárt, igazoltatás közben buktak le.
A cigándi járőrök két férfit állítottak elő, akik autójukkal szállítottak két Nyíregyházáról ellopott kerékpárt - közölte a rendőrség.
A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság Cigándi Rendőrőrsének járőrei 2025. augusztus 9-én az éjféli órákban Ricse belterületén állítottak meg egy autót igazoltatás céljából.
Honnan van a kerékpár?
A rendőrök érzéke nem csalt, mert az autóban két egymáshoz lakatolt kerékpár is volt és az azok származására vonatkozó kérdésre többféle válasz is elhangzott a sofőrtől és utasától.
Először vásárolták, aztán találták az árokban, végül elmondták, hogy Nyíregyházán voltak és egy társasház elől lopták el.
A rendőrök a bicikliket lefoglalták és büntetőeljárást indítottak a két 28 éves zemplénagárdi férfival szemben.
