Nagy éjjeli balhé volt Sóstón – fotón a férfi, akit már a rendőrség is keres

Keresi a rendőrség a képen látható férfit. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 15010/3067/2025. bűnügyi számon súlyos testi sértés bűntett miatt folytat büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.

Keresi a rendőrség a férfit

Forrás: rendőrség

Keresi a rendőrség

A nyomozás adatai szerint egy eddig ismeretlen személyazonosságú férfi 2025. június 22-én 0 órakor Nyíregyháza Sóstón, a Fürdőház tér melletti gyalogos és kerékpárúton egy több fős társaság tagjaként bántalmazott egy férfit - olvasható a rendőrség oldalán.

A rendőrség kamerafelvételek alapján keresi az eddig ismeretlen személyazonosságú elkövetőt.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.

