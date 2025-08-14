Gyászol az egyházmegye: elhunyt a nyíregyháziak kedvelt püspöke

Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök 2025. augusztus 13-án, az Istenszülő mennybemenetelének előünnepén, életének 94. évében megtért Teremtőjéhez. Köszönetet mondunk a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthon vezetőségének és dolgozóinak, hogy püspök atyát életének utolsó szakaszában gondos ápolásban részesítették – írja honlapján a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Elhunyt Keresztes Szilárd

Fotó: Egyházmegye

Keresztes Szilárd már gyerekként is pap szeretett volna lenni

Keresztes Szilárd 1932. július 19-én született Nyíracsádon, nyolcgyermekes család első gyermekeként. Édesapját 1937-ben helyezték Komlóskára, a komlóskai évek olyan meghatározóak voltak a fiatal Szilárd számára, s már gyermekévek alatt vágyott arra, hogy pap legyen. A sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumot színjelesre végezte. A gazdag hitélmények hatására jelentkezett az 1950-ben, Dudás Miklós püspök bátorságának köszönhetően induló Görögkatolikus Hittudományi Főiskola első évfolyamára. Dudás Miklós püspök 1955. augusztus 7-én szentelte pappá Nyíregyházán. Tanulmányait a budapesti Hittudományi Akadémián folytatta, ahol 1957-ben teológiai doktorátust szerzett. Dudás Miklós püspök 1960-ban Nyíregyházára helyezte segédlelkésznek és kántornak. 1961-ben a hittudományi főiskola tanára lett: dogmatikát, filozófiát, szónoklattant és liturgikus éneket tanított. 1964 és 1969 között ösztöndíjasként tanult Rómában, a Pápai Keleti Intézetben. Egyik legnagyobb érdeme, hogy a II. Vatikáni Zsinat utolsó ülésszakán, november 19-én a Szent Péter-bazilikában 2500 zsinati atya jelenlétében a Dudás Miklós püspök által bemutatott teljesen magyar nyelvű Szent Liturgiát ő szervezte.

Megszervezte a pápalátogatást

Hazatérése után, 1970-től nyíregyházi parókus, székesegyházi kanonok, 1973-tól a szeminárium rektorhelyettese, 1975. február 8-án segédpüspökké szentelték. Szilárd atya – és immár segédpüspök – igen népszerű volt Nyíregyházán. Nagy volt hát az értetlenség a hívek részéről, amikor Timkó püspök rövidesen Budapestre helyezte, és budapesti helynöknek és a Miskolci Apostoli Exarchátus helynökének nevezte ki. A hívek levelekkel árasztották el Timkó püspököt, kérve, hogy ne helyezze el Szilárd atyát. A kinevezésnek annál jobban örültek a budapesti Rózsák tere hívei, Szilárd püspök ugyanis a parókia épületébe költözött. 1988. június 30-án II. János Pál pápa Keresztes Szilárdot nevezte ki megyéspüspökké és az Exarchátus kormányzójává. Megyéspüspöki működésének elejére esett a rendszerváltás, mely új utakat nyitott meg egyház számára. Az egyre növekvő igényt kiszolgálva és a rendszerváltást kihasználva Szilárd püspök hivatalosan is engedélyezte és újraindította az 1929–1944 között kiadott Görögkatolikus Szemlét, újraélesztve ezzel a görögkatolikus sajtót.

Ha az 1965-ös vatikáni Szent Liturgia az egyik, akkor az 1991-es pápalátogatás megszervezése a másik legnagyobb érdeme. A Magyar Katolikus Püspöki Kar őt jelölte ki az esemény magyarországi szervezőjének 1990-ben. Az ő érdeme, hogy a pápai programba Esztergom, Pécs, Budapest, Szombathely, Nyíregyháza és Debrecen mellé Máriapócs is bekerült.

A pápa látogatásának tiszteletére felújították a máriapócsi bazilika tornyait és Nyíregyházán a püspökség épületét, mert a pócsi Szent Liturgiát követően a Szentatyát a püspökség látta vendégül. Augusztus 18-án Szilárd püspök köszöntötte először a helikopterből kiszálló pápát, majd a pápamobilban együtt utaztak a szabadtéri oltárhoz, ahol 300 ezer hívővel együtt végezték a magyar nyelvű Szent Liturgiát.