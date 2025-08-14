35 perce
Gyászol az egyházmegye: elhunyt a nyíregyháziak kedvelt püspöke
A nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök augusztus 13-án, az Istenszülő mennybemenetelének előünnepén elhunyt. Keresztes Szilárd 94 évet élt.
Szomorú szívvel adunk hírt arról, hogy dr. Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök 2025. augusztus 13-án, az Istenszülő mennybemenetelének előünnepén, életének 94. évében megtért Teremtőjéhez. Köszönetet mondunk a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthon vezetőségének és dolgozóinak, hogy püspök atyát életének utolsó szakaszában gondos ápolásban részesítették – írja honlapján a Hajdúdorogi Főegyházmegye.
Keresztes Szilárd már gyerekként is pap szeretett volna lenni
Keresztes Szilárd 1932. július 19-én született Nyíracsádon, nyolcgyermekes család első gyermekeként. Édesapját 1937-ben helyezték Komlóskára, a komlóskai évek olyan meghatározóak voltak a fiatal Szilárd számára, s már gyermekévek alatt vágyott arra, hogy pap legyen. A sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumot színjelesre végezte. A gazdag hitélmények hatására jelentkezett az 1950-ben, Dudás Miklós püspök bátorságának köszönhetően induló Görögkatolikus Hittudományi Főiskola első évfolyamára. Dudás Miklós püspök 1955. augusztus 7-én szentelte pappá Nyíregyházán. Tanulmányait a budapesti Hittudományi Akadémián folytatta, ahol 1957-ben teológiai doktorátust szerzett. Dudás Miklós püspök 1960-ban Nyíregyházára helyezte segédlelkésznek és kántornak. 1961-ben a hittudományi főiskola tanára lett: dogmatikát, filozófiát, szónoklattant és liturgikus éneket tanított. 1964 és 1969 között ösztöndíjasként tanult Rómában, a Pápai Keleti Intézetben. Egyik legnagyobb érdeme, hogy a II. Vatikáni Zsinat utolsó ülésszakán, november 19-én a Szent Péter-bazilikában 2500 zsinati atya jelenlétében a Dudás Miklós püspök által bemutatott teljesen magyar nyelvű Szent Liturgiát ő szervezte.
Megszervezte a pápalátogatást
Hazatérése után, 1970-től nyíregyházi parókus, székesegyházi kanonok, 1973-tól a szeminárium rektorhelyettese, 1975. február 8-án segédpüspökké szentelték. Szilárd atya – és immár segédpüspök – igen népszerű volt Nyíregyházán. Nagy volt hát az értetlenség a hívek részéről, amikor Timkó püspök rövidesen Budapestre helyezte, és budapesti helynöknek és a Miskolci Apostoli Exarchátus helynökének nevezte ki. A hívek levelekkel árasztották el Timkó püspököt, kérve, hogy ne helyezze el Szilárd atyát. A kinevezésnek annál jobban örültek a budapesti Rózsák tere hívei, Szilárd püspök ugyanis a parókia épületébe költözött. 1988. június 30-án II. János Pál pápa Keresztes Szilárdot nevezte ki megyéspüspökké és az Exarchátus kormányzójává. Megyéspüspöki működésének elejére esett a rendszerváltás, mely új utakat nyitott meg egyház számára. Az egyre növekvő igényt kiszolgálva és a rendszerváltást kihasználva Szilárd püspök hivatalosan is engedélyezte és újraindította az 1929–1944 között kiadott Görögkatolikus Szemlét, újraélesztve ezzel a görögkatolikus sajtót.
Ha az 1965-ös vatikáni Szent Liturgia az egyik, akkor az 1991-es pápalátogatás megszervezése a másik legnagyobb érdeme. A Magyar Katolikus Püspöki Kar őt jelölte ki az esemény magyarországi szervezőjének 1990-ben. Az ő érdeme, hogy a pápai programba Esztergom, Pécs, Budapest, Szombathely, Nyíregyháza és Debrecen mellé Máriapócs is bekerült.
A pápa látogatásának tiszteletére felújították a máriapócsi bazilika tornyait és Nyíregyházán a püspökség épületét, mert a pócsi Szent Liturgiát követően a Szentatyát a püspökség látta vendégül. Augusztus 18-án Szilárd püspök köszöntötte először a helikopterből kiszálló pápát, majd a pápamobilban együtt utaztak a szabadtéri oltárhoz, ahol 300 ezer hívővel együtt végezték a magyar nyelvű Szent Liturgiát.
Határozott vezetője volt az egyháznak
Szilárd püspök 2006-ban a hajdúdorogi görögkatolikus oktatási intézményeket összevonva létrehozta a Görögkatolikus Oktatási Központot, mely hamarosan új tornacsarnokkal is bővült. Kezdeményezésére és felügyelete mellett 1994-ben a Nyíregyháza-belvárosi parókia és a Szent Miklós tér épült fel, mely ma is meghatározó képe a szabolcsi megyeszékhelynek. A zarándoklatok és a nemzetközi konferenciák sikeressége ösztönözte Szilárd püspököt arra, hogy Máriapócson zarándokházat építsen. Újfehértón óvodát alapított, Nyíregyházán, Miskolcon és Rakacaszenden óvodát és iskolát. Levelező tagozatot hozott létre a görögkatolikus hittudományi főiskolán, mely megnyitotta kapuit a világi hallgatók előtt is.
Szilárd püspök 149 papot és egy püspököt szentelt. Első és utolsó szentelése között napra pontosan 30 év telt el.
Megyéspüspökségének 19 éve alatt 27 szervezőlelkészséget és egyházközséget alapított. 75 évesen, 2008-ban vonult nyugdíjba, ám azután is hosszú éveken át aktívan szolgált a Rózsák terén. Romló egészségi állapota miatt 2025-ben a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthonba költözött, ahol 93. születésnapján a Metropólia három főpásztora: Fülöp metropolita, Atanáz és Ábel püspök atyák köszöntötték. A legrégebben püspökké szentelt élő magyar főpásztor volt. Szilárd püspök határozott, karakteres, gyors reagálású, szigorú vezetője volt egyházunknak. Püspöksége egybeesett a rendszerváltással és az azt követő kibontakozással. Hatalmas munkabírással, lendületesen, erős kézzel használta ki az új politikai-társadalmi légkör adta lehetőségeket egyházunk érdekében. Az építő püspökként fog bevonulni a történelembe, hiszen a mostanra kiteljesedő görögkatolikus egyház virágzásának alapjait ő rakta le – a teljes életút a Hajdúdorogi Főegyházmegye oldalán olvasható.
