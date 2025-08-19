augusztus 19., kedd

Baleset

47 perce

Két autó karambolozott Szakolyban

Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.

Két autó karambolozott Szakolyban

Összeütközött két személyautó a Mátyás király utcában, Szakolyon. A szakolyi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán haladt a forgalom.
 

 

