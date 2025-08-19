Baleset
21 perce
Két autó karambolozott Szakolyon
Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
Összeütközött két személyautó a Mátyás király utcában, Szakolyon. A szakolyi önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán haladt a forgalom.
