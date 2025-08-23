Két autó ütközött a 41-esen – mentő érkezett a helyszínre (fotók)

Összeütközött két személykocsi a 41-es főút nyíregyházi szakaszán szombaton dél körül.

Két autó ütközött a 41-esen

Fotó: Shutterstock/ Szon.hu

Két autó ütközött: a 41-es főút városi szakaszán, az 5-ös kilométernél történt a baleset

Az Élet utcai kereszteződésnél történt karambol egyik érintettje elektromos jármű volt. Az egyik autó füstölni is kezdett, az ott tartózkodók még a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóinak megérkezése előtt eloltották. A raj áramtalanította a járműveket. A két kocsiban összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett.

Bordás Béla baleseti tudósító portálunknak elmondta: egyik személyautó az Élet utcán a belváros felé haladt, amikor a sofőr feltehetően rosszul lett, és emiatt az előtte haladó autó hátuljának csapódott. A vétlen autó oszlopnak ütközött. A mentők egy személyt szállítottak kórházba.