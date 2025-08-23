augusztus 23., szombat

Baleset

3 órája

Két autó ütközött a 41-esen – mentő érkezett a helyszínre (fotók)

Címkék#karambol#baleset#41-es főút#tűzoltóság

Egy elektromos jármű is érintett volt a nyíregyházi Élet utcai kereszteződésnél történt karambolban. A 41-es főút nyíregyházi szakaszán két autó ütközött.

Szon.hu

Összeütközött két személykocsi a 41-es főút nyíregyházi szakaszán szombaton dél körül.

Két autó ütközött a 41-esen
Két autó ütközött a 41-esen
Fotó: Shutterstock/ Szon.hu

Két autó ütközött: a 41-es főút városi szakaszán, az 5-ös kilométernél történt a baleset

Az Élet utcai kereszteződésnél történt karambol egyik érintettje elektromos jármű volt. Az egyik autó füstölni is kezdett, az ott tartózkodók még a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóinak megérkezése előtt eloltották. A raj áramtalanította a járműveket. A két kocsiban összesen hárman utaztak, hozzájuk mentő érkezett.

Bordás Béla baleseti tudósító portálunknak elmondta: egyik személyautó az Élet utcán a belváros felé haladt, amikor a sofőr feltehetően rosszul lett, és emiatt az előtte haladó autó hátuljának csapódott. A vétlen autó oszlopnak ütközött. A mentők egy személyt szállítottak kórházba. 

Két autó ütközött a 41-esen

Fotók: Bordás Béla

A halálos baleset kilenc sérültjét a mátészalkai és a nyíregyházi kórházba szállították

Sajnos az utóbbi napokban több halálos baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Csütörtök délután halálos tömegszerencsétlenség történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között. 

Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

A frontális ütközés 12 embert érintett a személyautóban és a kisbuszban. Az Országos Mentőszolgálat a helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztott. A halálos balesetben ketten haltak meg. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

A Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegszerencsétlenségben két fiatal vesztetett életét

A halálos baleset egyik áldozata a nagykállói Budai középiskola diákja volt. A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium közösségi oldalán búcsúzott el Boglárkától, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Pizzafutár volt az áldozat

Ugyancsak csütörtök este összeütközött két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében mindkét gépkocsi az árokba sodródott. Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt: egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni. A közösségi média különböző traffipax-csoportjaiban nagyon sokan gyászolják az áldozatot, aki rengeteg embert ismert, hiszen – a hozzászólásokból ez derül ki – pizzafutárként dolgozott. A részleteket itt olvashatja el. 

Körözést adott ki a rendőrség. Eltűnt a fényeslitkei férfi

Rejtélyes eltűnés borzolja a kedélyeket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Eltűnt egy fényeslitkei lakos. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

 

 

 

