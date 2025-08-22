Két baleset egy időben szinte egy helyen – Mi van ma Nyíregyházán?

Két baleset egy időben egy helyen: Ugyanabban az időben, szinte ugyanott két baleset is történt péntek késő délelőtt. A nyíregyházi László utcán egy jármű vezetője későn reagált arra, hogy az előtte haladó autó fékezett, majd megállt, és nekiütközött. Az egyik jármű külföldi, ezért rendőrt hívtak.

Két baleset egy időben egy helyen – Mi van ma Nyíregyházán?

Fotó: Bordás Béla

Szinte ezzel egy időben, szinte ugyanott egy utánfutót vontató autónak ütközött a mögötte haladó jármű. Senki sem sérült meg, de a kár jelentős – mondta el portálunknak Bordás Béla városgondnok, aki arra kéri a közlekedőket, hogy nagyobb figyelemmel vezessenek. Csúszik az út, ezért tartsák be a követési távolságot, és a megengedett sebességgel vezessenek.