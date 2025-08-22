augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Két baleset egy időben szinte egy helyen – Mi van ma Nyíregyházán?

Címkék#Nyíregyháza#László utca#ugyanott#baleset nyíregyház

Nyíregyházán a László utcán történtek a balesetek. Sajnos két baleset egy időben és szinte egy helyen.

Szon.hu

Két baleset egy időben egy helyen: Ugyanabban az időben, szinte ugyanott két baleset is történt péntek késő délelőtt. A nyíregyházi László utcán egy jármű vezetője későn reagált arra, hogy az előtte haladó autó fékezett, majd megállt, és nekiütközött. Az egyik jármű külföldi, ezért rendőrt hívtak. 

Két baleset egy időben egy helyen – Mi van ma Nyíregyházán?
Két baleset egy időben egy helyen – Mi van ma Nyíregyházán?
Fotó: Bordás Béla

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Szinte ezzel egy időben, szinte ugyanott egy utánfutót vontató autónak ütközött a mögötte haladó jármű. Senki sem sérült meg, de a kár jelentős – mondta el portálunknak Bordás Béla városgondnok, aki arra kéri a közlekedőket, hogy nagyobb figyelemmel vezessenek. Csúszik az út, ezért tartsák be a követési távolságot, és a megengedett sebességgel vezessenek.   

Baleset Nyíregyházán a László utcán

Fotók: Bordás Béla

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu