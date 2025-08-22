1 órája
Két baleset egy időben szinte egy helyen – Mi van ma Nyíregyházán?
Nyíregyházán a László utcán történtek a balesetek. Sajnos két baleset egy időben és szinte egy helyen.
Két baleset egy időben egy helyen: Ugyanabban az időben, szinte ugyanott két baleset is történt péntek késő délelőtt. A nyíregyházi László utcán egy jármű vezetője későn reagált arra, hogy az előtte haladó autó fékezett, majd megállt, és nekiütközött. Az egyik jármű külföldi, ezért rendőrt hívtak.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Szinte ezzel egy időben, szinte ugyanott egy utánfutót vontató autónak ütközött a mögötte haladó jármű. Senki sem sérült meg, de a kár jelentős – mondta el portálunknak Bordás Béla városgondnok, aki arra kéri a közlekedőket, hogy nagyobb figyelemmel vezessenek. Csúszik az út, ezért tartsák be a követési távolságot, és a megengedett sebességgel vezessenek.
Baleset Nyíregyházán a László utcánFotók: Bordás Béla
Ajánljuk még:
„Nyugodj békében, Bogi!" – a nagykállói középiskola diákja halt meg a csütörtöki balesetben
Eddig nem látott képek a két halálos áldozatot követelő nyírgelsei ütközésről