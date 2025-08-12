Két férfi, egy eset: jogsi nélkül vezettek

A Fehérgyarmati Rendőrkapitányság munkatársai intézkedtek a napokban egy sonkádi lakossal szemben, aki az általa vezetett személygépkocsival úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök a 17 éves férfivel szemben engedély nélküli vezetés elkövetése miatt eljárást indítottak, és őrizetbe vették. Hasonló eset történt Rakamaznál is. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamazi Rendőrsének munkatársai augusztus 11-én igazoltattak egy személygépkocsival közlekedő, 20 éves timári férfit, akiről kiderült, hogy nincs jogosítványa. A férfit a rendőrőrsre előállították, és engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették – olvasható a police.hu oldalon.