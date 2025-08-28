augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Baleset

1 órája

Vontatókötélnek ütközött egy biciklis Nyíregyházán – kórházba kellett szállítani.

Baleset történt Nyíregyházán a Kállói út-Zenta utca kereszteződésében. Kifeszített vontatókötélnek ütközött egy biciklis

Szon.hu
Vontatókötélnek ütközött egy biciklis Nyíregyházán – kórházba kellett szállítani.

Fotó: Bordás Béla

Csütörtök dél körül a Kállói út-Zenta utca kereszteződésében, vonattak egy személygépkocsit, amikor egy kerékpáros a kifeszített vontatókötélnek ütközött, hiszen a kötélen nem volt egy élénk színű jelzés elhelyezve.  A kerékpáros megsérült, kórházba kellett szállítani. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit 0150 adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Vontatókötélnek ütközött egy biciklis Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

