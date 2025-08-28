Vontatókötélnek ütközött egy biciklis Nyíregyházán – kórházba kellett szállítani.

Ajánljuk még:

Csempészcigit ide dugni? Olyat bukott a renault-s Beregsuránynál, hogy köszönte szépen Zizi! – videóval

A NAV négylábúját nem tudta megtéveszteni az a sofőr, aki a csempészáruját egy kishaszongépjármű gyári üregibe próbálta elrejteni a vámosok elől. Az autó tulajdonosa mindössze a megengedett mennyiségű, azaz két doboz cigarettát és egy liter alkoholtartalmú italt jelentett be a határátlépéskor. A pénzügyőrök azonban szigorított vámvizsgálatot tartottak szükségesnek, melyhez Zizi, a NAV szolgálati kutyája is csatlakozott.

További részletek az alábbi linken találhatók.