2 órája
Lángra lobbant a motorháztető – kigyulladt egy személygépkocsi Nyírbogdányban
Autótűzhöz riasztották a tűzoltókat. Kigyulladt egy személygépkocsi motortere Nyírbogdányban.
Kigyulladt egy személygépkocsi Nyírbogdányban, a Fő utcában, a Kőrösi Csoma Sándor utcánál. A jármű motortere égett, amikor a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. A raj megakadályozta lángok továbbterjedését, eloltotta a tüzet, majd megkezdte az utómunkálatokat. –adta hírül a katasztrófavédelem
