Lángra lobbant a motorháztető – kigyulladt egy személygépkocsi Nyírbogdányban

Ajánljuk még:

Szabolcs-Szatmár-Beregben tavaly 21 ezer esetben bírságoltak meg autósokat azért, mert túllépték a megengedett sebességet

A gyorshajtás miatt kiszabott bírság mintegy ötödét – közel 260 millió forintot – azonban nem fizették be a vétkesek. A gyorshajtás az egyik fő baleseti ok hazánkban, ezért a mobil és a fix traffipaxok is folyamatosan ellenőrzik a járművek sebességét. A rendőrség tavaly több mint 800 ezer esetben szabott ki bírságot, ám 153 ezren „elfelejtették” befizetni a csekket.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.