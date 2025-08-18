Kirabolták az anyját a szabolcsi határnál, most őszintén leírta, mit tett ezután a rendőrség

Tiszabecsen, egy autóbusz-megállóban rabolta ki áldozatát egy helybeli férfi.

A tiszabecsi közúti határátkelőhelyen gyalog lépett be Magyarország területére egy 67 éves nő augusztus 14-én hajnalban. Tervei szerint Tiszabecsről autóbusszal utazott volna tovább rokonaihoz Debrecenbe. A tiszabecsi autóbusz-megállóban készült felszállni, amikor hirtelen hátulról egy erős rántással egy ismeretlen megpróbálta lerántani a válláról a táskát. A nő erősen fogta, de a támadó sem engedte, és végül addig húzta, amíg áldozata elesett, és elengedte az iratait, pénzét, telefonját és személyes tárgyait tartalmazó táskát. A sötét ruhás férfi elmenekült a zsákmánnyal, áldozata, a súlyosan sérült nő pedig rögvest értesítette a rendőrséget. A rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, és egy órán belül elfogták a bűncselekménnyel gyanúsítható, 27 éves helybeli Sz. M. R.-t.

Előállították a férfi a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra, és rablás bűntettének gyanújával hallgatták ki, beismerő vallomást tett. A nyomozó hatóság kezdeményezte letartóztatását.