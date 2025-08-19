Olyan bűnös dolgot tett ez a huszonéves szabolcsi nő, hogy európai elfogatóparancsot is adtak ki ellene!

Nem mindennapi módon próbálta kijátszani a rendszert egy fehérgyarmati nő – a hatóságok azonban résen voltak. Az országos körözés már nem volt elég: annyira komolyan vették az ügyet, hogy már európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

De vajon mit kell elkövetni ahhoz, hogy ne csak idehaza, hanem az egész kontinensen keresni kezdjenek valakit?

A válasz: sorozatos csalás. A nő ellen több eljárás is folyamatban van, és a hatóságok nem először keresik – legutóbb augusztus 1-jén adtak ki ellene újabb körözést. Úgy tűnik, nemcsak a határokon belül okozott kárt, hanem fennáll a gyanú, hogy más európai országokban is próbálhatott hasonló módszerekkel visszaélni.

A nyomozás jelenleg is zajlik, a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármit tud a nő hollétéről, jelentkezzen. A nő fényképét és személyleírását a rendőrség hivatalos oldalán is közzétették.

Személyleírása:

A rendőrség által kiadott személyleírás szerint a keresett nő testmagassága 166 és 170 centiméter közötti, testsúlya 61–70 kilogramm, testalkata köpcös. Hátközépig érő, barna, hullámos haja van, magas homlokkal. Szeme barna, szemöldöke ívelt, orra és füle normál formájú. Különös ismertetőjegyei közé tartoznak a tetoválások: jobb alkarján – mind a külső, mind a belső oldalon – virágmintás tetoválások találhatók, míg a bal alkarján nevek és egy dupla szív minta is látható. A tetoválások jól felismerhetőek, így az azonosítást jelentősen segíthetik.

De ő csak egy... Mit gondolsz, hány megyei bűnözőt találunk a legveszélyesebb elkövetők között?