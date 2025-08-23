Füst és lángok Nagykálló központjában: több egység vonult a helyszínre

Lángok Nagykálló központjában: Füst szivárgott egy nagyjából háromszáz négyzetméteres épület felső szintjéről Nagykállóban, a Kállai Kettős téren. A helyi önkéntes és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Lángok Nagykálló központjában: a Kállai Kettős téren avatkoztak be a tűzoltók

A rajok sugárfedezet mellett, dugólétrával bejutottak az épületbe, ahol az egyik helyiségben berendezési tárgyak, hulladékpapírok égtek. Egy másik helyiségben pedig papír lángolt. A tűzoltók mindkét helyiségben beavatkoztak. Feljutottak a felső szintre is, de oda a tűz nem terjedt át. A rajok átszellőztetik az épületet. –írta a katasztrófavédelem

