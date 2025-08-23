augusztus 23., szombat

Bence névnap

22°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

36 perce

Füst és lángok Nagykálló központjában: több egység vonult a helyszínre

Címkék#katasztrófavédelem#Nagykálló#tűz#tűzoltóság

Több tűzoltóegység is vonult a helyszínre. Lángok Nagykálló központjában: a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni a tüzet.

Szon.hu

Lángok Nagykálló központjában: Füst szivárgott egy nagyjából háromszáz négyzetméteres épület felső szintjéről Nagykállóban, a Kállai Kettős téren. A helyi önkéntes és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók vonultak az esethez. 

Lángok Nagykálló központjában
Lángok Nagykálló központjában
Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Lángok Nagykálló központjában: a Kállai Kettős téren avatkoztak be a tűzoltók

A rajok sugárfedezet mellett, dugólétrával bejutottak az épületbe, ahol az egyik helyiségben berendezési tárgyak, hulladékpapírok égtek. Egy másik helyiségben pedig papír lángolt. A tűzoltók mindkét helyiségben beavatkoztak. Feljutottak a felső szintre is, de oda a tűz nem terjedt át. A rajok átszellőztetik az épületet. írta a katasztrófavédelem

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

Egy elektromos jármű is érintett volt a nyíregyházi Élet utcai kereszteződésnél történt karambolban

Két autó ütközött a 41-esen

Fotók: Bordás Béla

Az Élet utcai kereszteződésnél történt karambol egyik érintettje elektromos jármű volt. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

A halálos baleset kilenc sérültjét a mátészalkai és a nyíregyházi kórházba szállították

Sajnos az utóbbi napokban több halálos baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Csütörtök délután halálos tömegszerencsétlenség történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között. 

Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

A frontális ütközés 12 embert érintett a személyautóban és a kisbuszban. Az Országos Mentőszolgálat a helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztott. A halálos balesetben ketten haltak meg. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

A Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegszerencsétlenségben két fiatal vesztetett életét

A halálos baleset egyik áldozata a nagykállói Budai középiskola diákja volt. A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium közösségi oldalán búcsúzott el Boglárkától, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Pizzafutár volt az áldozat

Ugyancsak csütörtök este összeütközött két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében mindkét gépkocsi az árokba sodródott. Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt: egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni. A közösségi média különböző traffipax-csoportjaiban nagyon sokan gyászolják az áldozatot, aki rengeteg embert ismert, hiszen – a hozzászólásokból ez derül ki – pizzafutárként dolgozott. A részleteket itt olvashatja el. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu