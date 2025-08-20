augusztus 20., szerda

Autótűz

2 órája

Kigyulladt egy autó Szabolcsban – a tűz átterjedt az úttest mellett lévő száraz fűre (Fotók)

Címkék#tűz#Nyírbogdány#személyautó

Egy tanyánál keletkezett tűz. Lángra kapott és teljes terjedelmében égett egy autó Szabolcsban. A tűz az úttest mindkét oldalán, a száraz fű és avar is lángra kapott.

Szon.hu

Lángra kapott és teljes terjedelmében égett egy személyautó Nyírbogdány közelében, egy bekötő úton, egy tanyánál. 

Lángra kapott egy autó Nyírbogdány közelében
Lángra kapott egy autó Nyírbogdány közelében
Fotó: Bordás Béla

Az úttest mindkét oldalán, mintegy száz-száz négyzetméteren meggyulladt a száraz fű és az avar is. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat, visszahűtik a gépkocsi felforrósodott elemeit. 

A helyszínre érkeztek a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók is – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.  Információink szerint a tűz során nem történt személyi sérülés. 

