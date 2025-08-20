Kigyulladt egy autó Szabolcsban – a tűz átterjedt az úttest mellett lévő száraz fűre (Fotók)

Lángra kapott és teljes terjedelmében égett egy személyautó Nyírbogdány közelében, egy bekötő úton, egy tanyánál.

Lángra kapott egy autó Nyírbogdány közelében

Fotó: Bordás Béla

Az úttest mindkét oldalán, mintegy száz-száz négyzetméteren meggyulladt a száraz fű és az avar is. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat, visszahűtik a gépkocsi felforrósodott elemeit.

A helyszínre érkeztek a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók is – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán. Információink szerint a tűz során nem történt személyi sérülés.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!