1 órája
Kigyulladt egy autó Szabolcsban – a tűz átterjedt az úttest mellett lévő száraz fűre (Fotók)
Egy tanyánál keletkezett tűz. Lángra kapott és teljes terjedelmében égett egy autó Szabolcsban. A tűz az úttest mindkét oldalán, a száraz fű és avar is lángra kapott.
Lángra kapott és teljes terjedelmében égett egy személyautó Nyírbogdány közelében, egy bekötő úton, egy tanyánál.
Az úttest mindkét oldalán, mintegy száz-száz négyzetméteren meggyulladt a száraz fű és az avar is. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat, visszahűtik a gépkocsi felforrósodott elemeit.
A helyszínre érkeztek a nyírbogdányi önkéntes tűzoltók is – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán. Információink szerint a tűz során nem történt személyi sérülés.
