45 perce
Két késsel üzent: brutálisan bántalmazta feleségét egy nyíregyházi férfi
Ütötte, rúgta a nőt, később elképesztő módon megfenyegette. Letartóztatás Szabolcsban.
Az ügyészség indítványozta annak a nyíregyházi férfinek a letartóztatását, aki a házasságuk megromlását követően, hónapokon keresztül a legkülönfélébb módokon bántalmazta és fenyegette a feleségét.
A megalapozott gyanú szerint a házastársak közötti kapcsolat tavaly ősszel romlott meg, egyre gyakoribbá váltak közöttük a veszekedések. Ezen alkalmakkor eleinte a férfi szavakkal, majd két hónap elteltével már fizikailag is bántalmazta feleségét.
A viták során többször megütötte, megrúgta a nőt, vagy a hajánál fogva rángatta őt, miközben trágár szavakat kiabált neki. A bántalmazások mellett többször meg is fenyegette, hogy ha elhagyja, öngyilkos lesz, és nem engedi, hogy új életet kezdjen.
Letartóztatás családon belüli erőszak miatt
A férfi az elmúlt hónaptól egyre erőszakosabbá vált, az egyik bántalmazás során a nőt megöléssel fenyegette, majd egy napra rá az ágyra szorította, és a lakásajtót rázárta. Mind ezek miatt a bíróság elrendelte a feleségétől és a közös lakásuktól való távoltartást.
A gyanúsított a távoltartást megszegve üzenetekkel bombázta a nőt, majd megjelent a lakásban, és két kést helyezett el a konyhában fenyegetésként, ezért a rendőrség őrizetbe vette.
A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványára a nyomozási bíró - rendhagyó módon a kórházban megtartott ülésen – egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A férfit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították, ugyanis a letartóztatását ott fogja tölteni - tájékoztatott dr. Borsodi.Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
