Letartóztatás

53 perce

Két késsel üzent: brutálisan bántalmazta feleségét egy nyíregyházi férfi

Címkék#letartóztatás#bűncselekmény#családon belüli erőszak#bántalmazás

Ütötte, rúgta a nőt, később elképesztő módon megfenyegette. Letartóztatás Szabolcsban.

Szon.hu

Az ügyészség indítványozta annak a nyíregyházi férfinek a letartóztatását, aki a házasságuk megromlását követően, hónapokon keresztül a legkülönfélébb módokon bántalmazta és fenyegette a feleségét.

letartóztatás
Letartóztatás Szabolcsban.  A nyíregyházi férfit, aki hónapokig bántalmazta feleségét.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A megalapozott gyanú szerint a házastársak közötti kapcsolat tavaly ősszel romlott meg, egyre gyakoribbá váltak közöttük a veszekedések. Ezen alkalmakkor eleinte a férfi szavakkal, majd két hónap elteltével már fizikailag is bántalmazta feleségét.

A viták során többször megütötte, megrúgta a nőt, vagy a hajánál fogva rángatta őt, miközben trágár szavakat kiabált neki. A bántalmazások mellett többször meg is fenyegette, hogy ha elhagyja, öngyilkos lesz, és nem engedi, hogy új életet kezdjen.

Letartóztatás családon belüli erőszak miatt

A férfi az elmúlt hónaptól egyre erőszakosabbá vált, az egyik bántalmazás során a nőt megöléssel fenyegette, majd egy napra rá az ágyra szorította, és a lakásajtót rázárta. Mind ezek miatt a bíróság elrendelte a feleségétől és a közös lakásuktól való távoltartást.

A gyanúsított a távoltartást megszegve üzenetekkel bombázta a nőt, majd megjelent a lakásban, és két kést helyezett el a konyhában fenyegetésként, ezért a rendőrség őrizetbe vette.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványára a nyomozási bíró - rendhagyó módon a kórházban megtartott ülésen – egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A férfit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították, ugyanis a letartóztatását ott fogja tölteni - tájékoztatott dr. Borsodi.Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

