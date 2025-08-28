augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Vitt mindent, amit csak tudott a szabolcsi üzletekből - Most lecsaptak rá a zsaruk

Címkék#Kisvárda#bűncselekmény#rendőrség#lopás

Előfordult, hogy egy nap alatt több üzletben is megfordult. Bolti lopásra szakosodott a férfi.

Szon.hu

A Kisvárdai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást B. Gy. tiszakanyári lakos ellen - írta a rendőrség.

lopás
Bolti lopás Kisvárdán: őrizetben a férfi
Forrás: rendőrség

Bolti lopás Kisvárdán

A 32 éves férfi az elmúlt két hónapban lakóhelyéről azért utazott rendszeresen Kisvárdára, hogy bolti lopásokat kövessen el. Előfordult, hogy egy nap alatt több üzletben is megfordult, olyankor vitt mindet, amit csak tudott, de legfőképpen szépségápolási termékeket, kozmetikumokat és szeszes italokat, amelyeket ismerősei között értékesített.

A kisvárdai nyomozók a napokban azonosították B. Gy-t, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A férfi kihallgatása alatt beismerte a bűncselekmények elkövetését.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu