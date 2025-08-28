Vitt mindent, amit csak tudott a szabolcsi üzletekből - Most lecsaptak rá a zsaruk

A Kisvárdai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást B. Gy. tiszakanyári lakos ellen - írta a rendőrség.

Bolti lopás Kisvárdán: őrizetben a férfi

Forrás: rendőrség

A 32 éves férfi az elmúlt két hónapban lakóhelyéről azért utazott rendszeresen Kisvárdára, hogy bolti lopásokat kövessen el. Előfordult, hogy egy nap alatt több üzletben is megfordult, olyankor vitt mindet, amit csak tudott, de legfőképpen szépségápolási termékeket, kozmetikumokat és szeszes italokat, amelyeket ismerősei között értékesített.

A kisvárdai nyomozók a napokban azonosították B. Gy-t, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A férfi kihallgatása alatt beismerte a bűncselekmények elkövetését.

