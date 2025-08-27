augusztus 27., szerda

Fényes nappal csinálta a nyíregyházi parkolóban – keresi a rendőrség

Címkék#keresi a rendőrség#bűncselekmény#lopás

Kamerafelvétel buktatta le. Felismered?

Szon.hu

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 15010/3998/2025. bűnügyi számon lopás bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen, aki 2025. augusztus 11-én délután az egyik bevásárlóközpont parkolójában parkoló autóból készpénzt tulajdonított el.

Lopás miatt keresi a rendőrség

A rendőrség biztonsági kamerafelvétel alapján keresik a feltételezett elkövetőt.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is - közölte a rendőrség.

