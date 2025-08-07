Éjszakai baleset az M3-ason – két autó ütközött a Nyíregyháza felé vezető oldalon

Baleset történt éjszaka az M3-ason: összeütközött egy személygépkocsi és egy kisteherautó az M3-a autópálya 69-es kilométerénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Hort térségében –írta a katasztrófavédelem

Éjszakai baleset az M3-ason Nyíregyháza felé

Fotó: Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Éjszakai baleset az M3-ason

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője Soltész Bálint tájékoztatta a Heol.hu-t, miszerint balesetet szenvedett autó Miskolc felé tartott, mikor műszaki hiba miatt a szalagkorlátnak csapódott. Ezt az arra érkező teherautó csak későn észlelte, így nagyobb sebességgel az autóba hajtott.

A baleset további részletei elolvashatók ide kattintva a Heol.hu cikkében.

