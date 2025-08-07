2 órája
Végzetes ütközés! A helyszínen meghalt a motoros – felkavaró felvételek!
Halálos baleset az M4-es lehajtójánál – életét vesztette egy motoros.
Halálos baleset történt Hajdú-Biharban, egy motoros életét vesztette
Forrás: Tóth Imre
Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.
Az ütközés következtében a motoros – egy körülbelül 40 év körüli férfi – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek, köztük egy mentőhelikopter személyzete sem tudta megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt.
A baleset miatt az érintett lehajtót több órára lezárták. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okait és körülményeit.
Társportálunk azt is megtudta, hogy történhetett a végzetes baleset!
