Borzalom!

1 órája

Végzetes ütközés! A helyszínen meghalt a motoros – felkavaró felvételek!

Halálos baleset az M4-es lehajtójánál – életét vesztette egy motoros.

Végzetes ütközés! A helyszínen meghalt a motoros – felkavaró felvételek!

Halálos baleset történt Hajdú-Biharban, egy motoros életét vesztette

Forrás: Tóth Imre

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod/Gáborján csomópontjának lehajtójánál, az M3-as irányába vezető oldalon. Egy személyautó és egy motorkerékpáros ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között.

Az ütközés következtében a motoros – egy körülbelül 40 év körüli férfi – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentőegységek, köztük egy mentőhelikopter személyzete sem tudta megmenteni az életét – a helyszínen elhunyt.

A baleset miatt az érintett lehajtót több órára lezárták. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okait és körülményeit.

Társportálunk azt is megtudta, hogy történhetett a végzetes baleset!

A megrázó fotókat és videót a Haon.hu-n tekintheti meg!

 

