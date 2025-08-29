Megfenyegette, hogy levágja a fejét – macsétával támadt barátjára a szabolcsi férfi

Macsétával támadt a barátjára a szabolcsi férfi: a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azzal a férfival szemben, akik macsétával támadt ittas vitapartnerére.

Emberölés bűntette: macsétával támadt barátjára

Illusztráció: Shutterstock

Az ítélet szerint a vádlott és a sértett közös ismerősük otthonában italoztak, ahol szóváltás alakult ki közöttük, ezért a házigazda hazaküldte a vádlottat. Nem sokkal később a férfi telefonon újabb konfliktusba keveredett a sértettel, és azzal fenyegetőzött, hogy macsétával levágja a fejét. A vádlott ezután perceken belül megjelent a házban és egy 45 centiméteres pengehosszúságú macsétával a sértett fejére sújtott. A férfi megpróbált elhajolni, de a vágás így is elérte a fejét, melynek következtében koponyatörést szenvedett. A további támadást a házigazda közbelépése akadályozta meg.