augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

26°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabolcs-Szatmár-Bereg

1 órája

Megfenyegette, hogy levágja a fejét – macsétával támadt barátjára a szabolcsi férfi

Címkék#macséta#Debreceni Fellebbviteli Főügyészség#vita#emberölési kísérlet

Az ítélet szerint a vádlott és a sértett közös ismerősük otthonában italoztak. Szóváltás után a szabolcsi férfi macsétával támadt barátjára.

Szon.hu

Macsétával támadt a barátjára a szabolcsi férfi: a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azzal a férfival szemben, akik macsétával támadt ittas vitapartnerére.

Emberölés bűntette: macsétával támadt barátjára
Emberölés bűntette: macsétával támadt barátjára
Illusztráció: Shutterstock

Macsétával támadt barátjára a szabolcsi férfi

Az ítélet szerint a vádlott és a sértett közös ismerősük otthonában italoztak, ahol szóváltás alakult ki közöttük, ezért a házigazda hazaküldte a vádlottat. Nem sokkal később a férfi telefonon újabb konfliktusba keveredett a sértettel, és azzal fenyegetőzött, hogy macsétával levágja a fejét. A vádlott ezután perceken belül megjelent a házban és egy 45 centiméteres pengehosszúságú macsétával a sértett fejére sújtott. A férfi megpróbált elhajolni, de a vágás így is elérte a fejét, melynek következtében koponyatörést szenvedett. A további támadást a házigazda közbelépése akadályozta meg.

A vádlottat a Nyíregyházi Törvényszék emberölés bűntettének kísérlete miatt 4 év 6 hónap börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője eltérő minősítés és enyhítés érdekében fellebbeztek.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta. Álláspontja szerint nincs olyan enyhítő körülmény, ami az 5 évi szabadságvesztésben meghatározott törvényi minimumot sem elérő büntetés kiszabását indokolhatná. A szabadságvesztés tartamának tükröznie kell, hogy a vádlott ittasan, indulatból kísérelte meg kioltani a sértett életét, melynek elmaradása kizárólag a véletlennek, a házigazda közbelépésének és a sértett védekezésének volt köszönhető. Erre tekintettel a büntetés súlyosítása indokolt mind a szabadságvesztés, mint a közügyektől eltiltás mellékbüntetés tekintetében.

írja a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

Ajánljuk még:

Zizit nem tudta megtéveszteni az a sofőr

Dohánytermékeket próbált átcsempészni Beregsuránynál a határon. Több mint ezer doboz cigarettát rejtette el a jármű gyári üregeiben. Mintegy két és félmillió forint értékű rejtett dohányárut leplezett le szimatával Zizi, a NAV szolgálati kutyája Beregsuránynál. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

2025. szeptember 1-jétől változik Nyíregyháza helyi autóbusz járatainak vonalhálózata és menetrendje

Új területek a helyi buszközlekedésben, garantált csatlakozási rendszer. Javulnak az átszállási lehetőségek, a beérkezett észrevételek és utasforgalmi adatok alapján pedig kismértékben változik egyes vonalak menetrendje. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu