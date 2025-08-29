56 perce
Megfenyegette, hogy levágja a fejét – macsétával támadt barátjára a szabolcsi férfi
Az ítélet szerint a vádlott és a sértett közös ismerősük otthonában italoztak. Szóváltás után a szabolcsi férfi macsétával támadt barátjára.
Macsétával támadt a barátjára a szabolcsi férfi: a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azzal a férfival szemben, akik macsétával támadt ittas vitapartnerére.
Macsétával támadt barátjára a szabolcsi férfi
Az ítélet szerint a vádlott és a sértett közös ismerősük otthonában italoztak, ahol szóváltás alakult ki közöttük, ezért a házigazda hazaküldte a vádlottat. Nem sokkal később a férfi telefonon újabb konfliktusba keveredett a sértettel, és azzal fenyegetőzött, hogy macsétával levágja a fejét. A vádlott ezután perceken belül megjelent a házban és egy 45 centiméteres pengehosszúságú macsétával a sértett fejére sújtott. A férfi megpróbált elhajolni, de a vágás így is elérte a fejét, melynek következtében koponyatörést szenvedett. A további támadást a házigazda közbelépése akadályozta meg.
Hatvancentis macsétával támadt a barátjára a szabolcsi férfi, de nem gondolta, hogy ez fog történni
A vádlottat a Nyíregyházi Törvényszék emberölés bűntettének kísérlete miatt 4 év 6 hónap börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője eltérő minősítés és enyhítés érdekében fellebbeztek.
Macsétával sújtott le, kis híján levágta a barátja fülét Szabolcsban
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta. Álláspontja szerint nincs olyan enyhítő körülmény, ami az 5 évi szabadságvesztésben meghatározott törvényi minimumot sem elérő büntetés kiszabását indokolhatná. A szabadságvesztés tartamának tükröznie kell, hogy a vádlott ittasan, indulatból kísérelte meg kioltani a sértett életét, melynek elmaradása kizárólag a véletlennek, a házigazda közbelépésének és a sértett védekezésének volt köszönhető. Erre tekintettel a büntetés súlyosítása indokolt mind a szabadságvesztés, mint a közügyektől eltiltás mellékbüntetés tekintetében.
–írja a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség
Frontális karambol Szabolcsban: teljes útzár, mentők és tűzoltók a helyszínen
Rég változott akkorát a nyíregyházi buszközlekedés, mint ami most hétfőtől jön – mutatjuk a részleteket
Nem vészmadárkodunk, de aki az M3-asra fellép, jobb, ha tudja...
Ajánljuk még:
Zizit nem tudta megtéveszteni az a sofőr
Csempészcigit ide dugni? Olyat bukott a renault-s Beregsuránynál, hogy köszönte szépen Zizi! – videóval
Dohánytermékeket próbált átcsempészni Beregsuránynál a határon. Több mint ezer doboz cigarettát rejtette el a jármű gyári üregeiben. Mintegy két és félmillió forint értékű rejtett dohányárut leplezett le szimatával Zizi, a NAV szolgálati kutyája Beregsuránynál. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
2025. szeptember 1-jétől változik Nyíregyháza helyi autóbusz járatainak vonalhálózata és menetrendje
Rég változott akkorát a nyíregyházi buszközlekedés, mint ami most hétfőtől jön – mutatjuk a részleteket
Új területek a helyi buszközlekedésben, garantált csatlakozási rendszer. Javulnak az átszállási lehetőségek, a beérkezett észrevételek és utasforgalmi adatok alapján pedig kismértékben változik egyes vonalak menetrendje. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.