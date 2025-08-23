Az utolsó adagok buktatták le: bilincsben a mándoki díler! (videó)

A Záhonyi Rendőrkapitányság a DELTA Program keretében kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával a napokban kapták el a 44 éves mándoki B. I.-t. A férfi anyagi haszonszerzés céljából rendszeresen kábítószert árusított a lakóhelyén, illetve a környező településeken. A nyomozók azután fogták el a férfit, hogy két ügyfelének droggyanús anyagot adott el.

Fotó: PoliceHungary/ YouTube

Bilincsben a mándoki díler

Előállították a Záhonyi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A nyomozók több fogyasztót is elszámoltattak, akik ellen szintén eljárás indult – írta a police.hu

