Az utolsó adagok buktatták le: bilincsben a mándoki díler! (videó)
A záhonyi rendőrök a napokban fogták el a 44 éves férfit, aki rendszeresen árult kábítószert a környéken. A mándoki díler ellen kábítószer-kereskedelem gyanújával indult eljárás.
A Záhonyi Rendőrkapitányság a DELTA Program keretében kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával a napokban kapták el a 44 éves mándoki B. I.-t. A férfi anyagi haszonszerzés céljából rendszeresen kábítószert árusított a lakóhelyén, illetve a környező településeken. A nyomozók azután fogták el a férfit, hogy két ügyfelének droggyanús anyagot adott el.
Bilincsben a mándoki díler
Előállították a Záhonyi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A nyomozók több fogyasztót is elszámoltattak, akik ellen szintén eljárás indult – írta a police.hu
A halálos baleset kilenc sérültjét a mátészalkai és a nyíregyházi kórházba szállították
Sajnos az utóbbi napokban több halálos baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Csütörtök délután halálos tömegszerencsétlenség történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között.
Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetrőlFotók: Sipeki Péter
A frontális ütközés 12 embert érintett a személyautóban és a kisbuszban. Az Országos Mentőszolgálat a helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztott. A halálos balesetben ketten haltak meg. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Fiatalok haltak meg a karambolban - Döbbenetes látvány a szabolcsi baleset helyszínén (fotók, videó)
A Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegszerencsétlenségben két fiatal vesztetett életét
A halálos baleset egyik áldozata a nagykállói Budai középiskola diákja volt. A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium közösségi oldalán búcsúzott el Boglárkától, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.
„Nyugodj békében, Bogi!" – a nagykállói középiskola diákja halt meg a csütörtöki balesetben
A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Pizzafutár volt az áldozat
Ugyancsak csütörtök este összeütközött két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében mindkét gépkocsi az árokba sodródott. Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt: egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni. A közösségi média különböző traffipax-csoportjaiban nagyon sokan gyászolják az áldozatot, aki rengeteg embert ismert, hiszen – a hozzászólásokból ez derül ki – pizzafutárként dolgozott. A részleteket itt olvashatja el.