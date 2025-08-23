augusztus 23., szombat

Bence névnap

18°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DELTA

1 órája

Az utolsó adagok buktatták le: bilincsben a mándoki díler! (videó)

Címkék#díler#Záhonyi Rendőrkapitányság#DELTA Program#Mándok#elfogás

A záhonyi rendőrök a napokban fogták el a 44 éves férfit, aki rendszeresen árult kábítószert a környéken. A mándoki díler ellen kábítószer-kereskedelem gyanújával indult eljárás.

Szon.hu

A Záhonyi Rendőrkapitányság a DELTA Program keretében kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával a napokban kapták el a 44 éves mándoki B. I.-t. A férfi anyagi haszonszerzés céljából rendszeresen kábítószert árusított a lakóhelyén, illetve a környező településeken. A nyomozók azután fogták el a férfit, hogy két ügyfelének droggyanús anyagot adott el.

Mándoki díler: a férfi anyagi haszonszerzés céljából rendszeresen kábítószert árusított a lakóhelyén
Mándoki díler: a férfi anyagi haszonszerzés céljából rendszeresen kábítószert árusított a lakóhelyén
Fotó: PoliceHungary/ YouTube

Bilincsben a mándoki díler

Előállították a Záhonyi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A nyomozók több fogyasztót is elszámoltattak, akik ellen szintén eljárás indult írta a police.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

A halálos baleset kilenc sérültjét a mátészalkai és a nyíregyházi kórházba szállították

Sajnos az utóbbi napokban több halálos baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Beregben. Csütörtök délután halálos tömegszerencsétlenség történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között. 

Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

A frontális ütközés 12 embert érintett a személyautóban és a kisbuszban. Az Országos Mentőszolgálat a helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztott. A halálos balesetben ketten haltak meg. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

A Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegszerencsétlenségben két fiatal vesztetett életét

A halálos baleset egyik áldozata a nagykállói Budai középiskola diákja volt. A Mátészalkai Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium közösségi oldalán búcsúzott el Boglárkától, aki a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Pizzafutár volt az áldozat

Ugyancsak csütörtök este összeütközött két személyautó a 41-es főúton, Rohod közelében, a 34-es kilométerszelvénynél. A baleset következtében mindkét gépkocsi az árokba sodródott. Sajnos a balesetnek halálos áldozata is volt: egy 45 éves nyírmadai férfi életét már nem lehetett megmenteni. A közösségi média különböző traffipax-csoportjaiban nagyon sokan gyászolják az áldozatot, aki rengeteg embert ismert, hiszen – a hozzászólásokból ez derül ki – pizzafutárként dolgozott. A részleteket itt olvashatja el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu